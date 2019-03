Este domingo 17 de Marzo, se disputó la primera fecha del Torneo Apertura 2019 de la Asociación Paranaense de Futsal. Por la Divisional B, en el reducto de la Unión Árabe, el Club Atlético Sarmiento cayó 9 a 4 frente a José Hernández B. Los goles del elenco Crespense fueron convertidos por Leandro Ravinale, Diego Gerner y Elbio Sanabria en dos oportunidades.

En el primer tiempo el partido fue mas igualado, y el Decano se marchó al descanso solamente un gol abajo en el marcador. Las diferencias llegaron en el complemento, donde el rival logró sacar ventaja a través de los cambios y la rotación de sus jugadores, y la gran actuación de Equi Cardoso, que convirtió cuatro goles para el Verde.

El plantel del Rojo, dirigido por Abel Gallardo, estuvo compuesto por: Mariano Regner, Diego Gerner, Alan Gallardo, Leandro Ravinale, Elbio Sanabria, Fernando Jung, Hugo Torres y Roberto Cerrudo.

Resultados

El resto de encuentros correspondientes a la fecha finalizaron de la siguiente manera: Rosario Central 3 – Español B 1, Don Bosco B 6 – Oro Verde 6, Santa Fe 9 – La Delfina 5, Neuquen 5 – Paraná C 4, Bajada Grande 1 – Paraná D 10.

Lo que se viene

El próximo domingo 24 de Marzo, se disputará la segunda fecha, con la siguiente programación: Sarmiento Vs Oro Verde, Bajada Grande B Vs Español B, Paraná D Vs La Delfina, Santa Fe Vs José Hernández B, Rosario Central Vs Neuquen y Paraná C Vs Don Bosco B.