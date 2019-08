Zona Norte

Juv. Unida (1): E. Ramírez; H. Martínez, R. Ramírez, D. Aguirre, Y. Graciani; M. Donda, J. Larrea, A. Godoy, S. Espinoza; M. Moro y A. Pellegrini. DT: Gerónimo Moro.

Juv. Sarmiento (1): M. Jacob; M. Irrazabal, Ga. Acosta, M. Llanez, N. Jacob; G. Alarcón, R. Acosta, S. Landra, B. Botto; G. Acosta y D. Velásquez. DT: Rolando Céparo.

Cancha: Juv. Unida de Bovril. Goles: Jonathan Larrea (JU) y Diego Velásquez (JS). Amonestados: Donda y Herlein (JU). Jacob y Botto (JS).Cambios: en Juventud Unida, D. Espinoza por Larrea, J. Luna por Pellegrini y R. Herlein por S. Espinoza. En Juventud Sarmiento: J, Bay por Jacob, A. Miño por Botto y G. López por Irrazabal. Arbitro: Gabriel Damiani. Sub 20: 0-0 Sub 17: 1-0

U. Alcaraz (1): A. Barreto; J. Santinoni, F. Moyano, S. Bravo, A. Ferreyra; O. Racig, F. Rodríguez, J. Boyero, M. López; D. González y A. González. DT: Gustavo Trotbil.

Dep. Bovril (1): F. Invernizzi; N. Olivo, A. Olivo, J. Barbósa, M. Rodríguez; J. Martínez, F. Berdún, A. Espinoza; F. Luque; M. Albarez, y A. Rodríguez. DT: Gustavo Graciani.

Cancha: Raúl Navarro de Alcaraz. Goles: Angel Ferreyra (UA) y Matías Albarez (DB). Expulsados: Pedro Barrios (DB) y Agustín Espinoza (DB)Amonestados: Moyano, Santinoni, Bravo, Boyero y A. González (UA). M. Rodríguez y N. Olivo (DB). Arbitro: Roberto Lima. Sub 20: 0-0 Sub 17: 2-1

Atl. Hasenkamp (1): J. Valentinuz; I. Godoy, C. Romero, G. Ziegler, C. González; L. Ruiz Moreno, J. Quiróz, A. Schwaigert; N. González, A. Seita y C. Gareiz. DT: Gastón Spessot.

Independiente FBC (1): S. Bertoldi; L. Pecker, C. Rivas, P. Aguirre, N. Alegre; S. Simon, M. Fernández, S. Leguizamón, R. Aguirre; R. Fabre y F. Aguirre. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Nicolás González (H) y Carlos Rivas (I). Amonestados: Romero, C. González, Ziegler, N. González y Gareiz (H). Rivas, P. Aguirre y Simon (I). Cambios: en Atlético, T. Godoy por Schwaigert, B. González por N. González y C. Fernández por Seita. En Independiente: L. Aguirre por F. Aguirre. Arbitro: Emanuel Yedro. Sub 20: 2-0 Sub 17: 4-1

Dep. Tuyango (3): C. Puig; H. Vilchez, A. Schneider, R. García, G. Puig; L. Segovia, D. Petenatti, C. Vilchez, C. Banega; J. Hereñú y N. Aguirre. DT: Omar Celis.

Atl. Sauce de Luna (0): Gre. Galeano; V. Martínez, D. Ojeda, E. Vargas, J. Alvarez; M. Donda, R. Galeano, F. Núñez, L. Soto; C. Medina y Gu. Galeano. DT: René Velázquez

Cancha: Tuyango de Piedras Blancas. Goles: Gastón Puig, José Hereñú y Lucas Segovia (DT). Expulsado: Daniel Ojeda (SL). Amonestados: García y C. Banega (DT). Martínez, R. Galeano y G. Galeano (SL). Cambios: en Deportivo, G. Ellemberger por C. Banega, S. Heninn por Petenatti y E. Albornóz por Segovia. En Atlético: S. Candapay por Soto y A. Martínez por Donda. Arbitro: Juan Bonin. Sub 20: 3-0 Sub 17: 2-1

Atl. Hernandarias (0): J. Rodríguez; A. Retamar, I. Blanco, J. Rodríguez; G. Simon, M. Velásquez, N. Ruiz, M. Gauna, J. Lallana; A. Barrios y L. Martínez. DT: Fabio Aranda.

U. A. Cerrito (0): R. Correa; J. Ferreyra, M. Wolosko, E. Tomassini, L. Richard; M. Zampieri, V. Lovera, Mi. Benítez; M. Schoenfeldt, I. Aguilar y F. Omarini. DT: Omar Verón.

Cancha: Atlético Hernandarias. Amonestados: no hubo (). No hubo ().Cambios: en Atlético, C. González por Velásquez y H. Arévalo por Ruiz. En Unión: A. Benítez por Aguilar. Arbitro: Juan Hernández. Sub 20: 2-1 Sub 17: 0-0

Posiciones: Independiente 29; Hasenkamp 27; Bovril 21; Cerrito 20; Tuyango 19; Alcaraz 18; J. Sarmiento (*) 13; J. Unida 12; Sauce de Luna 10 y Hernandarias 9 pts. (*) Le descontarán 9 puntos al final de la Etapa Clasificatoria.

Próxima (14ta fecha-5ta de las revanchas-): Juv. Sarmiento-Alcaraz, Sauce de Luna-Juv. Unida, Bovril-Hernandarias, Independiente-Tuyango y Cerrito-Hasenkamp.

Zona Sur

Dep. Tabossi (1): A. Verón; F. Cáceres, A. Peralta, B. Landra, E. Villanueva; K. Lescano, L. Alarcón, J. Bertozzi, M. Bertozzi; S. Lescano y L. Arce. DT: Claudio Racig.

Cañadita Ctral. (0): R. Spessot; F. Riquel, M. Montórfano, G. Zapata, N. Riquel; H. Albornóz, A. Metz, H. Cepelotti; W. Tabares, M. Holotte y J. Bottegal. DT: Ignacio Comas.

Cancha: Deportivo Tabossi Gol: Kevin Lescano Expulsados: Emanuel Villanueva y Brian Landra (DT). Martín Montórfano y Joaquín Bottegal (CC). Amonestados: Verón, Alarcón y Schumacher (DT). Zapata y Albornóz (CC). Cambios: en Deportivo, J. Schumacher por Cáceres, C. Vilchez por S. Lescano y A. Miranda por M. Bertozzi. En Cañadita: M. Servín por Metz y B. Sosa por Zapata. Arbitro: Maximiliano Clauss. Sub 20: 0-1 Sub 17: 0-0

Asoc. Cultural (1): C. Franz; F. Piray, F. Díaz, A. Dibernardo, F. Juárez; A. Leicker, F. Canoza, F. Torres, J. Gross; G. Pérez y G. Medrano. DT: Gabriel Holotte.

Atl. Sarmiento (0): N. Velásquez; M. Franz, V. Gassman, L. López, M. Espíndola; F. Albornóz, Mar. Gassman, S. Romero; A. Cantero, D. Jara y Mat. Gassman. DT: Nélson Schrooh.

Cancha: Asociación Cultural. Gol: Gastón Medrano. Expulsados: Franco Juárez (AC) y Francisco Torres (AC). Amonestados: Piray y Leicker (AC). Mar. Gassman, Albornóz, Cantero y J. Méndez (S). Cambios: en Asociación, L. Ruhl por Pérez, G. Bernhardt por Gross y J. Carruego por Leicker. En Atlético: M. Rivas por Cantero, J. Méndez por Romero y J. Jara por Franz.Arbitro: Maximiliano Moya. Sub 20: 2-2 Sub 17: 4-1

Atl. Litoral (2): E. Fontanini; F. Zanin, H. Ackerman, L. Penau, A. Páez; N. Erbes, L. Martínez, J. Cian, Ale. Casco; J. Arellano y Ala. Casco. DT: Omar Werner

Atl. Unión (3): N. Fernández; L. Gómez, D. Friss, A. Manfroni, M. Wasinger; F. Schmidt, C. López, M. Goette, A. Medrano; L. Miño y M. Jacob. DT: Walter Friss.

Cancha: Beto Maín de María Grande. Goles: José Arellano (L). Mauro Goette, Lucas Miño y Mauro Jacob (U). Amonestados: Páez, Zanin, Penau, Martínez, Ale. Casco y Ala. Casco (L). N. Fernández (U). Cambios: en Litoral, O. Castañeda por Cian y F. Aguilar por Zanin. En Unión: S. Fernández por Jacob, J. Keiner por Jacob y J. Pérez por López. Arbitro: Gabriel Ibarra.Sub 20: 2-0 Sub 17: 1-1

Seguí FBC (2): F. Schmidt; M. Riquel, M. Banega, N. Sione, E. Núñez; G. Hernández, L. Lorenzón, S. Chitero, M. Correa; O. Ludi y L. Almeira. DT: Cristian Pontti.

Viale FBC (3): E. Montenegro; B. Nickel, A. Galliussi, E. Moreira; F. Weimer, N. Segovia, N. Siebenlist, M. Rodríguez; J. Alzugaray, P. Rodríguez y L. Osuna. DT: Humberto Pérez.

Cancha: Seguí FBC. Goles: Osvaldo Ludi-2-(S). Pablo Rodríguez, Lautaro Osuna y Joel Alzugaray (V). Amonestados: M. Riquel, Chitero y Ludi (S). P. Rodríguez, Nickel y Siebenlist (V). Cambios: en Seguí FBC, J. Espinoza por Almeira, L. Sosa por Banega y L. Albeira por Riquel. En Viale FBC: M. Miño por P. Rodríguez, N. Albornóz por Galliussi y J. Villalba por M. Rodríguez. Arbitro: Fabián Balbuena. Sub 20: 0-1 Sub 17: 2-5

Atl. Arsenal (2): G. Vergara; E. Olechart, L. Vogel, F. Richard, Lozano; R. Hernández, F. Córdoba, D. Martínez; L. Flores, K. López y A. Burdesse. DT: José Mancuello.

Atl. María Grande (1): S. Borgetto; N. Correa, M. Guichard, E. María, F. Dettler; L. Morisconi, L. Zapata, J. Vera; B. Romero, J. Salva y V. Martínez. DT: Julio Schmidt

Cancha: Arsenal de Viale. Goles: Lucas Flores y Agustín Burdesse (A). Jonathan Salva (MG). Amonestados: Vergara, Olechart, Richard, López y Martínez (A). Borgetto, Guichard, Dettler, María, Salva y Martínez (MG). Cambios: en Arsenal, I. Dalinger por Richard y L. Arredondo por Martínez. En María Grande: S. Planiscig por Romero, J. Varisco por Martínez y L. Graciani por Morisconi. Arbitro: Gino Lima. Sub 20: 2-0 Sub 17: 0-0

Posiciones: Viale FBC 27; Arsenal y Unión 25; Cañadita 20; Seguí FBC 19; Tabossi 15; Sarmiento y Cultural 14; Litoral 12 y María Grande 7 pts.

Próxima (14ta fecha-5ta de las revanchas-): Cañadita Ctral.-Cultural, Unión-Tabossi, Sarmiento-Arsenal, Viale FBC-Litoral y María Grande-Seguí FBC.