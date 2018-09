Se disputó la 18° fecha del Torneo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña

En la tarde de este domingo se disputó la 18° fecha del Torneo “COPA GOBIERNO DE ENTRE RIOS – Secretaria de Deportes” de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El próximo domingo comenzarán a disputarse los octavos de final y a continuación te mostramos cómo quedaron las llaves de la segunda fase.

Zona Norte

Juventud Sarmiento (2): Emanuel Jacob; Gonzalo Vega, Maximiliano Acosta, Pedro Suárez, Martin Llanez; Leandro Figueroa, Gabriel Alarcón, German Acosta; Angel Benítez, Kevin López, Nestor Barrios. DT: Rolando Céparo.

Independiente FBC (0): Cristian Puig; Gerardo Gauna, Pablo Aguirre, Tomas Cantón, Axel Schneider; Marcos Romero, Gonzalo Guillén, Marcelo Fernández, Tobias Miño; Sebastian Benítez, Leandro Aguirre. DT: Nicolás Lapuente.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Kevin López y Marcos Ayala. Expulsado: Gabriel Alarcón (JS). Amonestados: Suárez y Ayala (JS). Gauna y Miño (I). Cambios: en Juventud, G. Grandolio por M. Acosta, M. Ayala por Benítez y U. Martínez por Barrios. En Independiente: J. Rodríguez por Schneider y G. Chocor por Benítez. Arbitro: Gabriel Ibarra.

Atlético Hernandarias (0): Juan Rodríguez; Gustavo Simon, Alejandro Retamar, Luciano Sueldo, Francisco Ibarrola; Miguel Gauna, Francisco Barales, Hugo Sánchez, Diego Petenatti; Claudio Tabarez, Fernando Sánchez. DT: Martín Espíndola.

Atlético Hasenkamp (1): Joaquin Estéfani; Joaquin Godoy, German Ziegler, Nahuel Schiebert, Cristian González; Francisco Llanez, Jose Quiróz, Ramiro Ceballos; Jose Chappino, Alejandro Seita, Daniel González. DT: Raúl Guarascio.

Cancha: Atlético Hernandarias. Gol: José Chappino. Expulsados: Alejandro Retamar y Miguel Gauna (He.). Francisco Llanez (Ha.). Amonestados: Rodríguez y Velásquez (He.). Ziegler y Fernández (Ha.). Cambios: en Hernandarias, M. Velásquez por Sueldo, W. Berdún por Barales y L. Fáez por F. Sánchez. En Hasenkamp: C. Fernández por Ceballos, C. Dente por Chappino y R. Retamar por Seita. Arbitro: Gastón Freyre.

Unión Agrarios Cerrito (4): Renzo Correa; Andres Catelani, Mauricio Wolosko, Emanuel Tomassini, Leonardo Richard; Emiliano Zampieri, Edgardo Benítez, Milton Benítez, Mauro Benítez; Diego López, Ivan Aguilar. DT: Omar Verón.

Juventud Unida (0): Eduardo Ramírez; Elias Vargas, Diego Aguirre, Gustavo Gómez, Jose Caffarello; Facundo Zamora, Miguel Donda, Sergio Espinoza; Jonathan Larrea, Juan Baigorria, Jonathan Müller. DT: Gerónimo Moro.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Iván Aguilar-2- y Diego López-2-. Amonestados: Richard y Palacios (UAC). Larrea y Ramírez (JU). Cambios: en Unión, J. Maidana por Zampieri, A. Palacios por Richard y O. Yaryez por Correa. En Juventud: J. Herlein por Vargas y D. Ramírez por Zamora.Arbitro: Mario Estecho.

Deportivo Bovril (5): Leandro Wiggenausser; Amilcar Olivo, Pedro Barrios, Matias Guichard, Nicolas Heit; Brian Martínez, Federico Luque, Gaston Rodríguez, Agustin Espinoza; Rodrigo García, Sebastian Brittes. DT: Martín Núñez.

Deportivo Tuyango (0): Dante Flor; Leandro Aranda, Edgardo Maidana, Leonardo Ellemberger, Ernesto Alcoba; Sergio Albornóz, Carlos Vilchez, Enzo Gómez; Luciano Cacciabue, Axel Fritzler, Marcos Ridolfi. DT: Lucas Rosalez.

Cancha: Antonio Boleas de Bovril. Goles: Pedro Barrios, Gastón Rodríguez, Rodrigo García-2- y Agustín Espinoza. Amonestados: Medina (DB). Alcoba y Vilchez (DT). Cambios: en Bovril, E. Luque por Rodríguez, C. Medina por García y A. Lescano por Olivo. En Tuyango: C. Ruiz Díaz por Gómez, G. Ellemberger por Cacciabue y L. Ridolfi por Ruiz Díaz. Arbitro: Emanuel Yedro.

Zona Sur

Atlético Litoral (1): Lucas Martínez; Lucas Barrios, Hernan Akerman, Leonel Penau, Cristian Olgiatti; Oscar Castañeda, Lautaro Ledesma, Gustavo Narváez, Alexis Casco; Leandro Martínez, Nicolas Murador. DT: Omar Werner.

Atlético María Grande (3): Cristian Bolzán; Alexander Hollman, Carlos Schneider, Emiliano Núñez, Mauricio Vásquez; Kevin Lescano, Hector Albornóz, Adriel Bulay, Lucas Graciani; Milton Aguilar, Jonathan Vera. DT: Mariano Franicevich.

Cancha: Beto Maín de María Grande. Goles: Claudio Murador (L). Adriel Bulay y Juan Varisco-2- (MG). Expulsado: Gustavo Narváez (L). Amonestados: Murador y Barrios (L). Núñez, Graciani y Varisco (MG). Cambios: en Litoral, G. Barroso por Ledesma y F. Zanin por Olgiatti. En María Grande: L. Zapata por Albornóz, N. Jacob por Graciani y J. Varisco por Vera. Arbitro: Lucas Muga.

Asociación Cultural (1): Alexis Torres; Facundo Piray, Franco Díaz, Agustin López; Jonathan Carruego, Enzo Medrano, Jonathan Torres; Gaston Medrano, Martin Güitlein, Lautaro Ruhl, Ezequiel Müller. DT: Roque Alfaro.

Atlético Sarmiento (3): Nicolas Velásquez; Maximiliano Franz, Victor Gassman, Lucas Repp, Matias Espíndola; Martin Zapata, Carlos Méndez, Matias Stricker, Ramon Zárate; Sergio Romero, Matias Gassman. DT: Nélson Schrooh.

Cancha: Asociación Cultural de Crespo. Goles: Lautaro Ruhl (AC). Maximiliano Franz, Lucas Repp y Matías Gassman (S). Amonestados: Piray y Ruhl (AC). V. Gassman y Franz (S). Cambios:en Asociación, J. Sánchez por E. Medrano y M. González por Ruhl. En Atlético: F. Albornóz por Zapata, J. Aguilar por Romero y J. Méndez por C. Méndez. Arbitro: Roberto Lima.

Deportivo Tabossi (2): Fabricio Schmidt; Lautaro Manucci, Gonzalo Hereñú, Walter Cardenia, Angel Peralta; Javier Zapata, Brian Landra, Eduardo Springli, Rodrigo Troncoso; Nicolas Barrera, Luis Arce. DT: Claudio Racig.

Atlético Unión (4): Mauro Clariá; Simon Fernández, Agustin Manfroni, Emanuel Schimpf, Alexis Schmidt; Kevin Bressan, Mauro Goette, Javier Zapata; Cristian López, Dario Racig, Marcos Leicker. DT: Walter Friss.

Cancha: Deportivo Tabossi. Goles: Angel Peralta y Luis Arce (DT). Dario Racig, Marcos Leicker y Cristián López-2-(U). Amonestados: no hubo (DT). Goette, Zapata y Pérez (U). Cambios: en Deportivo, O. Aquino por Hereñú, C. Vilchez por Barrera e I. Franco por Springli. En Atlético: M. Gerstner por Clariá, G. Bernhardt por Schimpf y L. Gomiero por Fernández. Arbitro: Juan Hernández.

Viale FBC (0): Lucas Rodríguez; Oscar Vallejo, Gerall Hernández, Jonathan Rodríguez; Flavio Weimer, Matias Miño, Neri Segovia, Octavio Taborda, Marcos Rodríguez; Saul Ojeda, Diego Correa. DT: Angel Rodríguez.

Cañadita Ctral. (0): Rodrigo Spessot; Federico Riquel, Anibal Stricker, German Zapata; Alan Metz, Renzo Morato, Santiago Ibarra, Juan Bustos; Walter Tabares, Misael Holotte, Emilio Merlo. DT: Ignacio Comas.

Cancha: Viale FBC. Expulsado: Marcos Rodríguez (V). Amonestados: no hubo (V). no hubo (CC). Cambios: en Viale FBC, M. Larrea por Taborda, N. Albornóz por Ojeda y L. Nickel por Weimer. En Cañadita: A. Ibarra por Tabares, L. Sosa por Metz y I. Uhrich por S. Ibarra. Arbitro:Gabriel Damiani.

Seguí FBC (0): Brian Sosa; Francisco Cáceres, Manuel Riquel, Cesar Restano, German Demaestri; Yamil Borgetto, Nicolas Reyes, Leonel Lorenzón, Carlos Meza; Martin Correa, Julian Martínez. DT: Diego Faisal.

Atlético Arsenal (0): Eduardo Fontanini; Rodrigo Hernández, Agustin Galliussi, Lucas Vogel, Ezequiel Olechart; Federico Córdoba, Kevin Santa Cruz, Diego Martínez; Joaquin Bottegal, Agustin Burdesse, Ariel Schwaigert. DT: Hugo Fontana.

Cancha: Seguí FBC. Amonestados: Demaestri y Cáceres (S). Córdoba (A). Cambios: en Seguí FBC, M. Ludi por Martínez, J. Viola por Borgetto y N. Espinoza por Cáceres. En Atlético: N. Albornóz por Santa Cruz. Arbitro: Fabián Balbuena.

Cruces de Octavos de Final (Ida)

Atlético Unión vs Unión Agrarios Cerrito

Cañadita Central vs Juventud Sarmiento

Asociación Cultural vs Atlético Hasenkamp

Atlético María Grande vs Deportivo Bovril

Unión Alcaraz vs Atlético Arsenal

Independiente FBC vs Viale FBC

Juventud Unida vs Atlético Litoral

Atlético Hernandarias vs Atlético Sarmiento