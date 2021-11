LSM (Por Luis Rosales).- El domingo 21 de noviembre, tal cual estaba programado, desde las nueve de la mañana comenzó a disputarse el 1° Torneo Entrerriano de Tenis de Mesa, bajo la coordinación del profesor Gustavo Maili de ASPATEM y el apoyo del Área de Deporte Municipal que dirige el profesor Claudio Diel y la colaboración estrecha del profesor Pablo Delgado, coordinador de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de LSM.

Por la mañana a primera hora, se jugaron los cruces de la Sub 15 y Mayores Aficionados, con muy buenos partidos tanto en la ronda de clasificación como en las finales. A las 14 horas se hizo la premiación con los ganadores y destacados de esas categorías. Por la tarde fue el momento de la Sub 19, Mayores Primera y Mayores Segunda de la provincia, la cual es muy competitiva. Terminando con la premiación de ganadores y destacados de las mencionadas categorías.

RESULTADOS CATEGORÍA PRIMERA

1. AGUSTÍN ASMU- Paraná

2. Gustavo Maili – Paraná

3. Hernan Reichel – VLSM

3. Gastón Dupertuis – Paraná

RESULTADOS CATEGORÍA SEGUNDA

1. Elias Maili – Paraná

2. Yamil Asmu – Paraná

3. Carlos Fernández – Paraná

3. Andres Nohara – Paraná

RESULTADOS CATEGORÍA AFICIONADOS

1. Marcos Bonelli – Paraná

2. Yuri Uziel – Paraná

3. Gustavo Arrieta – VLSM

3. Otom Velez – VLSM

RESULTADOS CATEGORÍA SUB 19

1. Agustín Asmu – Paraná

2. Elias Maili – Paraná

3. Maximiliano Arrieta – VLSM

3. Ivan Claria – Paraná

RESULTADOS CATEGORÍA SUB 15

1. Gino Diaz – VLSM

2. Geronimo Sturz- VLSM

3. Jonas Ledesma – Colonia Avellaneda

3. Nicolas Cuello – Colonia Avellaneda

Paralelo 32 dialogó con el Profe Gustavo Maili y con el Profe Pablo Delgado, quienes marcaron el nivel de juego y la oportunidad de recuperarse post pandemia.

Gustavo Maili se mostró muy conforme con la buena concurrencia de jugadores. “Es más que gratificante porque la invitación surtió efecto y los 52 jugadores respondieron”. Refiriéndose a la técnica del Tenis de Mesa,destacó que, “en este deporte técnicamente es muy exigente en el entrenamiento, en el sentido de la repetición. Hay que automatizar muchos movimientos y muy rápidos, por lo tanto, uno tiene que entrenarlos cientos y miles de veces el mismo movimiento, para que en un lapso de microsegundo, el movimiento salga natural, porque el oponente también quiere ganar”.

Reconoció que este deporte, físicamente es muy saludable, “en este torneo tenemos chicos de 9 años hasta jugadores adultos mayores como Norma, con 72 años. Lo puede practicar cualquiera y mantiene un estado físico óptimo”, concluyó el coordinador de ASPATEM.

El profesor Pablo Delgado mencionó que la Escuela Municipal de Tenis de Mesa tiene 45 chicos en las edades de 8 a 17 años, en Sub 13, Su. 15 y Sub 17 (15 chicos por categoría). Analizando la participación de los chicos en el torneo dijo que “están bastante emocionados, venían practicando, luego de la pandemia desde agosto no habíamos tenido una competencia ni afuera de la villa. Esto es un buen comienzo para muchos de ellos, es una primera experiencia que seguramente les va a ayudar mucho para crecer en el deporte”,

