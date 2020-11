Se decidió no realizar la edición 2021 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Esta mañana las redes sociales de la Municipalidad de Diamante indicaban que “Por razones de público conocimiento vinculadas a la emergencia sanitaria, y tendiente a salvaguardar la salud de las miles de personas que asisten a nuestro Campo “Martín Fierro”, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2021 será suspendido”.

Posteriormente el Intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón en diálogo con el programa “La Mañana” que se emite por Fm Diamante, indicó que “Hemos tomado la decisión de suspender el Festival Nacional de Jineteada y Folclore. No existe un protocolo para el control de más de 15 mil personas que asisten regularmente. El Festival cumple el próximo mes de enero los 50 años y no podemos improvisar”, agregando que “No están dadas las condiciones ni los tiempos, no podemos arriesgar a que se produzca una ola de contagios dadas las circunstancias que atravesamos. Debemos actuar con suma responsabilidad. El Festival tiene un formato complicado y complejo para actuar frente a una Pandemia”.

Seguidamente indicó que “Tampoco sabemos si la gente tiene la voluntad de asistir a un evento de esta magnitud frente a esta situación. Sabemos que esto resiente al turismo local, pero debemos tomar todos los recaudos como habilitadores. Consideramos que es la mejor decisión, y si observamos una buena evolución en el comportamiento del virus quizás podamos tener en cuenta otras opciones”.