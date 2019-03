En la mañana de este viernes 1 de marzo, en cumplimiento con lo previsto en el Art. 112 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 10027, Art Nº8, Inciso H y su modificatoria 10082, por cuanto corresponde efectuar la rendición general de cuentas de la percepción e inversión de la renta municipal y acciones previstas para el año 2019 por la gestión municipal; el intendente Darío Schneider realizó la Apertura de Sesiones Ordinarias 2019 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Crespo.

Compartimos fragmentos del discurso:

Terrenos sociales

El año pasado ante ustedes, anunciábamos la puesta en marcha de “acciones de gobierno que permitan el acceso a la tierra, siempre dentro de la normativa vigente y respetando los mecanismos que garantizan absoluta transparencia”. Así se procedió y presentamos el Programa “100 Terrenos Sociales”, permitiendo a 100 familias de nuestra ciudad, empezar a solucionar su necesidad de vivienda, consolidando su núcleo familiar y el crecimiento y desarrollo de la ciudad. El Proyecto tuvo debido tratamiento y se aprobó por unanimidad en este Concejo Deliberante, a su vez se trabajó en la Comisión Municipal de Vivienda, se difundió a través de los medios locales, escritos y televisivos y en el mes de diciembre se realizó, la adjudicación por sorteo público ante Escribano y en presencia de las trescientas treinta familias habilitadas para participar del mismo.

Acceso Alfolsín

Si tenemos que hablar de obras de infraestructura, destacamos la del Acceso Presidente Alfonsín ejecutada íntegramente por administración municipal, con el esfuerzo de nuestros trabajadores, tanto del sector de obras y servicios, como de la administración. Todos demostraron, una vez más, estar a la altura de las circunstancias para concretar una obra que jerarquiza el acceso de nuestra ciudad, que habla de nosotros, de lo que somos capaces de lograr trabajando juntos, además de brindarnos un espacio de recreación, completando un paseo que podemos disfrutar todos los crespenses.

Nuestro tradicional acceso, se transformó en una avenida, con dos carriles de circulación vehicular de ingreso y dos carriles de salida, un cantero seco como separador, iluminado, ornamentado y su recorrido se desarrolla entre dos rotondas que ordenan el tránsito, acompañado por sendas peatonales que conectan todo el sector, quedando el pórtico circunscripto en una de ellas, lo que realza su imagen como hito urbano.

Los trabajos realizados, contemplaron movimientos de suelo y terraplenado, construcción de un puente alcantarilla de 12metros de ancho, dos rotondas –una de 10 metros y otra de 32 metros de diámetro-, se ejecutaron 4715 m2 de pavimento nuevo, 4315 m2 de repavimentación, 412 metros lineales de cordón cuneta y 700 metros lineales de sendas peatonales de 2 metros de ancho y se colocaron 42 luminarias LED.

Seguimos trabajando en este proyecto, completando las sendas peatonales y reformando y poniendo en valor el Parque Centenario, que contará con nuevo equipamiento de juegos y gimnasio a cielo abierto, completando el paseo con la reubicación de la virgen que se encuentra nuestro acceso.

Prevención en salud

La prevención en salud contempla abordar temas complejos como lo son las Adicciones. Esta complejidad nos hace ver que no podemos llevarlo adelante solos, sino que debe ser un compromiso de todos. Por eso, pusimos en marcha el “Plan de Prevención en Adicciones”, que nos permitió formar parte del Programa Nacional “Municipios en Acción”, que lleva adelante la SEDRONAR. Así, logramos fortalecer nuestro plan local y gestionar herramientas de trabajo para involucrar a clubes, escuelas y familias de nuestra comunidad. En este sentido trabajamos con el Ciclo “Padres en Acción” un espacio Taller que busca mejorar la relación y comunicación con nuestros hijos, como poner límites y responsabilidades, además de la realización de charlas, con la visita de Sebastián Mascherano que dio la charla “Prevención del Consumo Problemático de Sustancias”, y capacitación para padres a cargo del Dr. Gustavo de Vega. También presentamos el “Plan Prevenir”, que busca involucrar a la comunidad en la prevención del consumo de sustancias y conductas adictivas.

Salud Animal

Como todos los años, la salud animal también nos ocupa. Por eso, seguimos afianzando nuestro compromiso con el derecho animal y el cuidado responsable de animales, como también el manejo integrado de plagas y vectores en la ciudad. En esta oportunidad, se atendieron 423 reclamos de distinta índole como presentaciones y denuncias en las distintas problemáticas de tenencia responsable de mascotas, equinos, manejo integrado de plagas y zoonosis. Mantenemos como política de estado la campaña de castraciones gratuitas, constantes, extendidas, abarcativas y sistemáticas como la primera política eficaz y reconocida para el control poblacional y para evitar el abandono de mascotas en la vía pública. Esta tarea es llevada adelante por el Quirófano Móvil, que recorre la ciudad prestando este servicio durante todo el año, recibiendo el apoyo de todos los grupos y ONG Protectoras de Animales de la ciudad, con el rango de “Colaboradores Municipales Ad-Honorem”, según Decreto Nº280/17, dentro del “Programa Municipal de Voluntariado Social”.

Parque Industrial

El Parque Industrial de la Ciudad de Crespo es un fiel exponente de la matriz productiva y cultural-emprendedora que tenemos como comunidad. Desde la Agencia de Desarrollo Local, se lleva adelante la gestión del mismo con la Comisión del Parque Industrial, en un trabajo conjunto y esfuerzo compartido. De esta manera, durante el año, se realizó un relevamiento y actualización de todos los proyectos productivos instalados en las 86 hectáreas que conforman nuestro Parque Industrial”.

Alumbrado público

El alumbrado público en la ciudad tuvo una mejora sustancial durante el año 2018 a partir del programa “Mi Ciudad LED”. Producto del convenio con ENERSA, recibimos 1295 luminarias LED para realizar el recambio en la ciudad por esta nueva tecnología. Se pudo mejorar la calidad lumínica en el 30% de la planta urbana, de igual modo las nuevas luminarias que se adquieran de aquí en más deben ser de la misma tecnología. Este criterio permitirá ir completando el alumbrado del resto de la planta urbana con luminarias LED. De esta manera, se colocaron 121 luminarias LED fuera del Programa de referencia, en distintas calles de la ciudad, mientras que, en distintos espacios públicos, como Vía Aeróbica, Plaza del Progreso, Plaza del Sol y Acceso Alfonsín, se colocaron 174 columnas bajas con artefactos LED.

El beneficio de avanzar en este recambio, no solo radica en lograr economía y mayor eficiencia energética, mejoras en la transitabilidad y seguridad urbana, sino que además hace un aporte al cuidado del ambiente, generando una reducción en la emanación de gases por efecto invernadero, fortaleciendo nuestra política ambiental, que no deja de crecer y seguimos generando nuevos desafíos.

Jardines maternales

Durante el año 2018 continuamos ampliando los espacios de atención y acompañamiento en el desarrollo familiar. Se sumó a los jardines maternales municipales ya existentes–“Arco Iris” del Centro Comunitario y “Barrilete de Colores” del Barrio San Miguel-, el jardín maternal municipal “Mi Nidito”, ubicado en Barrio Norte, con funcionamiento en el Edificio Nido. Inició su actividad con dos salitas: una de dos años, con 14 integrantes y una de 3 años, donde asistieron 33 jardineritos. Todas las salas están totalmente equipadas por el Programa Hábitat y el aporte del Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, recibido para mejoras y equipamiento para cada jardín, además de un aporte semestral en concepto de beca por cada niño que concurre, sumando un total de 164 niños que asisten a nuestros jardines maternales. Esto significa que 164 familias tienen la oportunidad de formar y educar a sus hijos de la mano de un grupo de profesionales altamente capacitado, desde los conocimientos y valores humanos.

Empleo y Trabajo

En 2017, tomamos el desafío como Municipio de generar una política pública que integre a los ciudadanos al mundo del trabajo registrado. Así, desde la Oficina de Empleo ofrecemos una atención personalizada, acompañando en la búsqueda de empleo, orientando sobre el mercado de trabajo local, cursos de formación profesional, talleres de empleo, asistencia a emprendedores y también sirve como nexo entre el empleador y quienes buscan acceder a un empleo, además de asesorar a las empresas sobre programas de incentivos para la incorporación de nuevo personal.

Durante el 2018, se cargaron 965 Historias Laborales a la plataforma del sistema, a su vez dentro del “Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo”, dependiente de la Secretaría de Trabajo del Gobierno Nacional, se realizaron 100 inscripciones, que corresponden a la población prioritaria para Entrenamientos y/o inserciones laborales donde el Empleador cuenta con beneficios.

Se realizó de febrero a marzo, el “Curso de Gestión de Proyectos”, destinado a personas que presentaron su proyecto dentro del “Programa de Empleo Independiente”, donde de los 16 presentados se aprobaron 11 proyectos, recibiendo en el mes de diciembre la suma de $42.550 y 9 meses consecutivos de $1050 como incentivo para llevar a cabo su idea con éxito y pudiendo acceder a un extra de $20.000, si cumplen correctamente con las rendiciones.

Seguimos potenciando el espíritu emprendedor de esta ciudad, dándole continuidad al Programa Ciudades para Emprender. Dentro del mismo, realizamos durante el año distintas capacitaciones.

Viviendas sociales

Esta ciudad que es dinámica y que está en un proceso de crecimiento y desarrollo permanente, hace que también crezca la demanda de vivienda. Por eso, además del Programa Municipal de “100 Terrenos Sociales”, y dentro de la política de vivienda municipal, se entregaron ayudas económicas para mejoras habitacionales por un monto de $471.628,93 siguiendo los procedimientos que establece la ordenanza de subsidios. Son pequeños aportes que le permiten a las familias refaccionar, ampliar, conectar el servicio eléctrico según los requerimientos de la empresa proveedora y lograr así tener mejores condiciones de habitabilidad.

Por otro lado, tiene continuidad la ejecución de las 51 Viviendas del “Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat Rural y Aborigen”, de las cuales restan por entregar 36 unidades habitacionales, estando en un importante grado de avance. Actualmente, se realizan en este sector, obras de infraestructura de servicio de agua, cloacas y próximamente veredas, cordones cuneta, afirmado, extensión de red eléctrica y alumbrado. En situación de avance similar, se encuentran las 25 Viviendas del Plan Federal, que están en ejecución y en distintos grados de avance, donde además se está poniendo en funcionamiento la estación elevadora de líquidos cloacales.

Cierre del discurso

Como gestión municipal, nos hemos ocupado de temas pendientes que entendemos son de gran importancia para los crespenses. Somos una ciudad donde la cultura del trabajo, el esfuerzo y el compromiso nos definen y estamos convencidos de que el gobierno municipal debe reflejar, a través de sus acciones, éstos valores que nos caracterizan. Como última rendición de avance de la gestión 2015-2019 que presento ante este cuerpo deliberativo, quiero expresar mi convicción de que cada una de las acciones ejecutadas por el equipo de gobierno que me acompaña no ha tenido otra finalidad más que trabajar en beneficio de todos los crespenses. Entendemos que así se gobierna y sabemos que lo que aquí se expuso no es el resultado del trabajo solitario de una gestión municipal, sino del esfuerzo, compromiso y del trabajo –codo a codo- de cada vecino de Crespo con el municipio. Sabemos que como funcionarios nos corresponde de administrar con transparencia, honradez y responsabilidad y estoy convencido que esto es lo que hemos hecho. Queda mucho por hacer porque Crespo no es una ciudad que se conforma, es una ciudad que crece y se transforma constantemente. Les agradezco la confianza depositada en este equipo de trabajo. Muchas gracias!

