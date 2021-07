Entre Ríos.- El ex ministro del Interior y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, se reunió en Piedras Blancas con el intendente de La Paz, Bruno Sarubi; el intendente de Piedras Blancas, Diego Ridolfi; Julio Weisheim (ex intendente de Piedras Blancas); el intendente de Alcaraz, Dario Pfenning; y Rubén López (ex intendente de Santa Elena).

Tras el encuentro enviaron un comunicado en el que manifestaron: “Creemos que la sociedad en su conjunto está esperando que los dirigentes estemos unidos para ponerle un límite al Gobierno nacional que nos quiere llevar a un lugar que la mayoría de los entrerrianos no queremos, y también nos interpela para que juntos trabajemos resolviendo los problemas que tanto les preocupan a la sociedad”.

“Son tiempos difíciles para la democracia del país y en estas elecciones está en juego la República. Por eso consideramos fundamental mantener el equilibrio dentro del Congreso nacional evitando abusos derivados de las mayorías automáticas. En este sentido, desde Entre Ríos no podemos darnos el lujo de resignar ni una sola banca”, sostuvieron.

“Son momentos de grandezas y de renunciamientos para poder encontrar entre todos los caminos para que Juntos por el Cambio conserve los tres diputados que se renuevan Como hombres y mujeres del radicalismo, pertenecientes a Cambiemos, entendemos que los acuerdos electorales en pos de evitar las internas, que hoy al ciudadano entrerriano no le interesan, sino más bien lo percibe como una lucha egoísta de partidos políticos, debe realizarse con el mayor criterio de equidad y sentido común”, expresaron.

“Todas las fuerzas políticas que integran Cambiemos entienden que los tres primeros integrantes de la lista tienen posibilidades ciertas de integrar la Cámara de Diputados, y que por la representatividad territorial el radicalismo en un acuerdo justo debería aspirar a cubrir dos de los tres lugares. Entendemos también que el PRO, siendo la segunda fuerza de importancia en Cambiemos en la provincia, debe ocupar uno de estos tres lugares”, agregaron.

“Además de alcanzar un acuerdo justo, despojado de ambiciones personales, también debemos saber interpretar el deseo de muchos entrerrianos, que hoy nos piden que guardemos nuestros colores partidarios en el corazón, que nos pintemos de celeste y blanco, y que salgamos a la calle todos juntos a defender las tres bancas que hoy tiene Juntos por el Cambio para defender la República”, enfatizaron.

“Para alcanzar la victoria en las próximas elecciones legislativas no sólo debemos comprometernos todos los sectores que componemos esta alianza en agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo, sino también lograr que la lista de nuestros candidatos sea atractiva para el electorado”, advirtieron.

“Por este motivo, y ante el nivel de conocimiento público que hoy ostenta el ex ministro del interior Rogelio Frigerio, no tenemos dudas que evitar las internas realizando un acuerdo justo y proponer al electorado entrerriano una lista de candidatos a diputados nacionales encabezada por Rogelio Frigerio es la mejor opción”, señalaron.

“Seguiremos trabajando con los mismos valores y principios de la Unión Cívica Radical y por un radicalismo moderno, de iguales y con vocación de poder, que sepa interpretar lo que la sociedad nos demanda”, finaliza el comunicado que firman Bruno Sarubi, intendente de La Paz; Dario Pfenning, intendente de Alcaraz; Julio Wheisen, ex intendente de Piedras Blancas; Rubén López, ex Intendente de Santa Elena; Oscar Stegman, Presidente Comuna El Solar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...