Crespo (Por Hugo Schira).- El presidente del Consejo de Unidad Básica del Partido Justicialista, Rubén ‘Chino’ Avero, está cumpliendo los cuatro años de mandato en el cargo partidario. Aclaró a Paralelo 32 que “el partido va a quedar plenamente organizado porque no quiero seguir siendo presidente” y reclama un cronograma electoral dentro del PJ entrerriano para proceder a la renovación de cargos a nivel local y provincial. Las anteriores elecciones se realizaron en abril de 2016 cuando quedó consagrado Avero en la conducción del PJ local.

Partido organizado

“El partido está organizado administrativamente e institucionalmente. Se presentaron 72 afiliados nuevos y vamos a presentar otras 50 afiliaciones más, llegando a un padrón de 2.432 afiliados en Crespo”, destacó el dirigente justicialista. Además, señaló que con los pocos recursos que se consiguen, en lo fundamental a partir de los aportes del 10% del ingreso de los concejales se mantiene el pago al día de alquiler del local, impuestos y facturas de servicios. “Con un ingreso de dinero casi nulo, por la cantidad de concejales que tenemos, durante mi gestión se pudo mantener todos los pagos al día”, subrayó Avero y comparó con otras etapas. “Nunca antes se le dio importancia a los aportes. Era mínimo y tenían que andar corriendo detrás de concejales y funcionarios” para cobrarles.

En materia institucional, el dirigente destacó las actividades que promovió la Unidad Básica: dos años de trabajo para realizar un borrador de la Carta Orgánica municipal; La organización de dos jornadas programáticas con invitación a autoridades provinciales y departamentales; un estudio desde 1932 a la fecha por los terrenos del Ejército y su posible traspaso a la Municipalidad y la comunidad de Crespo; la propuesta de cambio de lugares de votación para mejorar la accesibilidad al cuarto oscuro de personas con discapacidad. Agregó que hubo intentos de tener un local propio pero no prosperó una rifa organizada a tal fin.

Consideraciones políticas

Avero salió al cruce de diversas críticas que se realizaron a la conducción de la Unidad Básica. Destacó que, ante las elecciones internas y generales del año pasado, el partido no tuvo favoritismo hacia ninguno de los cuatro precandidatos a intendente y sus grupos políticos. “El partido estuvo en cada lanzamiento de sus precandidatos, y cuando quedó definido el candidato en las PASO (Luis Hartmann), se le ofreció apoyo pero decidió seguir por su cuenta y el partido pasó a segundo plano en cuanto a colaboración y apoyo”. Agregó enfáticamente que “si se tuvo éxito o no es pura y exclusiva responsabilidad de los candidatos, porque ellos optaron por ese sistema que dependía del carisma y la instalación de sus figuras entre el pueblo”.

Criticó que a nivel provincial no se distribuyeran las boletas partidarias hasta dos o tres días antes de las elecciones. Además solicitó que se discutan políticas internas del partido “al compañero Bordet, máxima autoridad “. Reprochó que “nunca se convoca a un congreso” para discutir políticas. Ejemplificó que “el partido Justicialista no tiene definido en Entre Ríos un tema como el aborto, una opinión generalizada” y en eso u otros temas sensibles “cada uno puede hacer lo que quiere, es una anarquía total”.

También exige que se discutan en el justicialismo las políticas que se aplican en Vialidad provincial, IAPV o los fondos de Salto Grande, por ejemplo.

Asimismo criticó la falta de reuniones y de dinamismo del consejo departamental del PJ en Paraná Campaña, la falta de interrelación entre concejales y unidades básicas a nivel departamental. Pidió por la implementación de la boleta electrónica para votar, entre otros temas relacionados con una profunda reforma política en el Estado y en el peronismo entrerriano.

Críticas municipales

Frente a quienes consideran que no hubo una oposición fuerte a la gestión local del Frente Crespo Nos Une y el intendente Darío Schneider, Avero explicó algunas acciones que se realizaron.

“Se nos acusa que fuimos laxos en el protagonismo del partido siendo oposición de la gestión municipal. En el caso de los problemas que hubo con el acceso Alfonsín en las inundaciones de noviembre de 2018, en lugar de hacer alharaca, llamamos a un escribano. Recorrimos las escribanías de Crespo pero ninguna quiso certificar una inspección fotográfica, es raro. Algunos dijeron que ‘es por cuestión ética porque el municipio nos da trabajo’. Habría que preguntarse qué entienden ellos por ética. Tuvimos que contratar una escribana de Paraná, que nos sacudió con los honorarios. Hicimos una carpeta con fotos y archivos, dejando antecedentes por las dudas llegue a pasar a mayores el deterioro en el acceso”.

Agregó que, como crítica a la gestión se puede indicar que “seguimos poniendo florcitas al porche de la casa y las calles se están deteriorando completamente. La entrada está muy linda, pero lo que sufren los vecinos con esos otros temas es palpables y está a la vista”.

Casos judiciales y parentelas

Sobre las acusaciones judiciales contra el ex intendente Ariel Robles, Avero reconoció que “hubo críticas porque dicen que no se lo defendió, pero no se puede defender a quien no trata de defenderse”.

Comentó que la conducción partidaria no tuvo acceso a los documentos y que a Robles “se lo invitó a que venga a tratar su caso, pero no salió a defenderse, no presentó pruebas y nosotros desconocemos el tema”. Agregó que el caso le sirvió a la coalición gobernante “para una campaña política para bajar con misiles una paloma; y nunca se presentó el costo con la universidad y el equipo de abogados del caso judicial. Todo sirvió para una campaña que les dio resultado”.

En cambio, no se hizo tanta alharaca con el tema de un funcionario despedido. “Se pidieron informes y según las contestaciones se paró a tiempo el ilícito, que no se produjo; se ve que malos tenemos en todos lados” y “esta gestión peca de lo que todas las gestiones: la parentela metida en el gobierno, hijos y padres, esposos y esposas, hermanos; en ese sentido, no hay mayores cambios” con otras administraciones, según el dirigente peronista.