En el día de ayer (lunes 12 de agosto) presentó su renuncia ante la Sociedad Rural Nogoyá, su presidente María Guadalupe Vivanco. La dirigente estuvo al frente de la entidad ruralista durante cuatro años, en los cuales llevó adelante un estilo innovador. En el presente año participó activamente en asambleas y marchas en reclamo del fallo judicial que restringió exageradamente las pulverizaciones con agroquímicos, práctica que luego reguló por segunda vez el Gobernador Bordet a través de un decreto.

“Guada” Vivanco publicó hoy su nota de renuncia en Facebook bajo el siguiente comentario:

“Después de casi 4 años como presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá decidí presentar mi renuncia, ya que para esta primera mujer en asumir el cargo desde que fue fundada en el año 1936 por mi familia y demás productores, los valores como el RESPETO y el “don de gente” están primero. Me quedo con todo lo bueno que aprendí y entendí que mi condición de MUJER es algo que muchos no pueden tolerar así como yo no puedo tolerar la VIOLENCIA”