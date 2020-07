Crespo (Paralelo 32).- Mañana, miércoles 15 de julio, tras catorce días de cuarentena el Dr. Gabriel Udrizar retomará sus actividades en Clínica Parque. El profesional fue el primer caso positivo de Covid-19 y tras su diagnóstico el 1º de julio cumplió la cuarentena en su domicilio, en forma independiente del resto de la familia que dio negativo pero debió guardar el mismo tiempo de aislamiento.

En comunicación con Paralelo 32, el profesional dijo que “estoy esperando que me manden el comunicado oficial, pero me han informado que me dio negativo el hisopado del lunes y mañana vuelvo a trabajar”.