Los precandidatos a diputados nacionales por la lista Entre Ríos Cambia Darío Schneider, Flavia Pamberger y Mariela Gallinger recorrieron esta semana diversas localidades de los Departamentos Paraná y Nogoyá.

El paso dejó contactos con vecinos y militantes, con la posibilidad de acercar boletas pero también de contar, mano a mano con cada uno, los proyectos y las intenciones de quienes forman parte de la lista 502 B Entre Ríos Cambia que encabeza el actual intendente de Chajarí Pedro Galimberti.

Etchevehere, Oro Verde y María Luisa

El lunes los precandidatos estuvieron en Gobernador Etchevehere, dialogando con vecinos comprometidos con la campaña que están distribuyendo la boleta en el pueblo; analizando además las principales problemáticas que tiene la comunidad.

Siguieron en Oro Verde, donde dialogaron con militantes de esa localidad que también están contando propuestas y acercando boletas a los vecinos. Recorrieron comercios y dos barrios, concluyendo la jornada con un encuentro con alrededor de cien vecinos de María Luisa.

En la aldea, con la coordinación del propio intendente Luis Pablo Schonfeld, los participantes expresaron su total apoyo a la lista encabezada por Pedro Galimberti. Hubo momentos para dialogar y analizar el trabajo de campaña que se viene desarrollando.

Departamento Nogoyá

El martes los precandidatos recorrieron parte del Departamento Nogoyá, con un amplio apoyo encontrado en Aranguren y Hernández, por ejemplo, donde hubo encuentro con militantes y vecinos, repartiendo boletas y contando las propuestas de la lista a cada vecino. Se reunieron también con productores y comerciantes locales.

Finalizada la jornada, Darío Schneider hizo un balance y dijo que “Crece el apoyo, hay mucho acompañamiento y mucha expectativa en cada lugar al que llegamos. Es la misma confianza que tenemos nosotros en que haremos una gran elección. Estamos seguros del trabajo que venimos haciendo, recorriendo cada lugar, apostando al diálogo mano a mano, cara a cara, mirando a los ojos a la hora de contar nuestros objetivos, digo nuestros porque somos un grupo grande de gente comprometida que quiere apostar en serio a una Entre Ríos mejor, pensada por entrerrianos para los entrerrianos”.

“Esto que estamos construyendo está pensado para 2023. Pero mientras tanto, tenemos ahora una estación intermedia en 2021, y es una elección fundamental pensando en el futuro de nuestra provincia. La mayoría de los entrerrianos perdió la confianza y no encuentra respuestas en un gobierno inactivo que no aborda los problemas estructurales y coyunturales de nuestra provincia. El escenario nacional es también desafortunado, fruto de un gobierno sin rumbo. Y esto genera expectativas de cambio que vamos a canalizar desde Juntos por Entre Ríos, para devolver la esperanza a quienes ya no la tienen. Por eso recalco en cada lugar que no es una elección más. Es la antesala de lo que ocurrirá en 2023, donde aspiramos a gobernar Entre Ríos”, agregó.

