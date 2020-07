El ex diputado provincial, Alberto Rotman (Cambiemos), reclamó del gobierno nacional que frene la destrucción de los silos bolsa y castigue a sus responsables, y recordó en ese sentido que los productores del campo son quienes más aportan al Estado en la Argentina.

«La ola de daños de aproximadamente setenta silo bolsas en forma canallesca ocasionadas por personas inescrupulosas, es muy preocupante y pareciera que estos depredadores obedecen a corrientes políticas con ideologías enfermizas y conceptos tergiversados que, sumado al vergonzoso silencio y a la inacción del gobierno, solo reafirman las sospechas de los productores: Esto no se trata de hechos aislados, sino que se juegan intereses ideológicos, y seguramente también, claros intereses políticos. Muchas veces se le suma que rocían el cereal, ya parcialmente inutilizado, con un producto denominado ‘cura semillas’ que hace que su totalidad se vea inutilizado, dijo Rotman.

Enseguida, explicó: «El silo bolsa, es un elemento que nació a fines de los noventa, primero para guardar granos húmedos para ganadería y se expandió enseguida para el almacenaje de granos secos de la cosecha por los beneficios que le vieron los productores: la posibilidad de manejar la logística de la producción y evitar cuellos de botella para la entrega de la mercadería en plena recolección. También la falta de un mayor acopio a nivel general, escalonar ventas y guardar parte de la producción para vender con el fin de enfrentar los gastos de esa cosecha y de la próxima. De esta forma más de la mitad de lo que se cosecha pasa por los silos bolsa»

Posteriormente detalló que cada silo bolsa «almacena aproximadamente 200 toneladas de cereal y tiene el 33% de retenciones del Estado. Ahora, si miramos el aporte total de lo que produce el campo, vemos que más del 70 % de su producción se lo lleva el Estado entre retenciones e impuestos y con lo que resta (menos del 30 %) se pagan alquileres, gastos de campaña, insumos, créditos y, si se tiene suerte que quede algún peso de superávit, se lo usa para afrontar la próxima campaña o renovar maquinarias».

Rotman consideró que «debería avergonzarnos como argentinos, que aspiramos vivir en un país donde se respete la propiedad privada, pretendiendo, además, tener un Estado que proteja a quienes con su esfuerzo diario tratan de vivir y progresar en forma transparente, como ha sido siempre esa franja tan dinámica como es la que se dedica a la producción agropecuaria», remarcó

«No es posible que quedemos impávidos y en silencio cuando vemos como se pretende destruir el esfuerzo de nuestros productores agropecuarios, impidiendo, además, en forma secundaria, el ingreso de divisas (que tanto hacen falta) a nuestra endeble economía. El gobierno Nacional que está capacitado para llevar adelante un patrullaje cibernético sobre las redes sociales, parece no ser capaz de investigar y descubrir a quienes llevan adelante hechos vandálicos, como está ocurriendo con los silo-bolsas, destruyendo el fruto del trabajo que tanto esfuerzo y sacrificio costó», señaló.

Finalmente, el ex diputado radical, sostuvo: «Este gobierno que se auto titula ‘de Todos’ y ‘Nacional y Popular’, debería tener muy en cuenta que los productores del campo argentino, son parte de esta República y son además quienes más aportan por todo concepto al Estado. También debería saber que desde hace mucho tiempo dejaron de ser, mayoritariamente, terratenientes y oligarcas. Este título lo detentan hoy algunos nuevos ricos, que hicieron su fortuna no trabajando, sino encaramados en cargos estratégicos del poder de turno. Por esto se debe exigir al gobierno que agudice su ingenio para frenar y castigar esto, que tiende convertirse en una epidemia dentro de esta grave Pandemia provocada por el SarsCoV2. Tiene las herramientas adecuadas para ello y que no sea simplemente, -como leí en una nota- ‘Repartidores de sudor ajeno'», concluyó.