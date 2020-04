Crespo (Paralelo 32).- Hoy una generación llega al mundo con el book bajo el brazo, porque como no pueden ver a sus abuelos, tíos y primos ni interaccionar con ellos. Sus papis hacen fotos y videos cuando duermen, cuando comen o expresan sus primeras muecas.

La crisis sanitaria del coronavirus reconfiguró la manera en que nos relacionamos también con los recién nacidos. Los abuelos ya no tienen la oportunidad de que el primer contacto sean sus brazos, deben resignarse a verlos a través de la pantalla de un teléfono.

Los niños que nacen durante el aislamiento preventivo social obligatorio no son vistos en persona por nadie más que los padres y los hermanos que conviven. Tampoco pasearán en changuito bajo el sol, son bebés enclaustrados en su casa desde el nacimiento.

Lo que parecía leyenda hoy es real

Sarita nació el 18 de marzo en el Sanatorio Adventista del Plata. Sus papás Etel y Ezequiel nunca imaginaron que el momento de ser padres fuera así, como lo marcan estos tiempos.

“A nosotros nos agarró justo la semana del cambio, nos internamos un martes y la cuarentena comenzó el viernes 20. Etel tuvo todo un día de trabajo de parto, fue a cesárea y eso llevó a dos días más de internación, o sea que el alta nos lo dieron el viernes, ya en cuarentena”- cuenta Ezequiel.

Hasta el momento los abuelos, tíos y primos que esperaban con ansias su llegada, sólo la conocen por videollamadas o por fotos vía WhatsApp. La sensación más rara fue llegar a la casa, donde una de las abuelas, quien tenía copia de llaves había preparado una sorpresa muy agradable con globos, carteles de bienvenida y algunos regalos. “Cuando entramos estaba todo eso preparado pero no había nadie, solo nosotros tres. Fue entre emotivo y triste. No sabíamos si sacarnos foto o no”- relata el papá sobre ese escenario cargado de amor, pero vacío de seres queridos.

“En el caso de la familia de mi esposa –dice sobre emociones y sensaciones encontradas que vive la familia– nuestra hija es la primera nieta, primera sobrina, primera en todo. En mi familia mi hermana ya tiene hijos pero vive en Rosario, o sea que Sarita sigue siendo la única nieta en Crespo”.

Hasta la bisabuela de 80 años está esperando conocerla. “Es el único caso donde la pediatra nos dijo que haría excepción. No todos los días se da que una bisabuela de esa edad pueda conocer a su bisnieta. Así que estamos viendo y preparando ese momento de traerla a casa y que la vea”.

Para la familia la distancia pesa, a pesar de que viven a pocas cuadras entre sí, porque no se pueden ver y eso es difícil. “Mi señora armó dos grupos de WhatsApp para pasarle toda la información a los abuelos y tíos, el día a día de Sarita con las respectivas fotos” –cuenta el flamante papá detallando los recursos a los que apelan para lograr la cercanía y el afecto de los suyos a través de la fría y rígida pantalla de un celular.

En medio del relato surgen anécdotas y ocurrencias sobre la exposición virtual de la niña. “Hay una tía muy preocupada por el color de pelo de la nena porque en las fotos no se ve bien, pero le decimos que es medio polaquita”- cuenta Ezequiel.

En el marco de la situación actual “es todo muy difícil, los controles son por video llamadas, su médica nos prohibió que vayamos al Sanatorio. En su momento dudaba si presenciar el parto, finalmente lo hice y ahora también soy enfermero. Pasé de ser un tipo impresionable a no serlo más, porque no queda otra”.

La rutina del aislamiento los lleva a que las consultas con la pediatra también sean por mensajes y fotos. “El otro día tuvimos que ir sí o sí porque había que pesarla y medirla. Lo mismo con las vacunas y análisis clínicos, los cuales de ante mano solicitamos que se hagan con la mayor celeridad posible”.

“Es muy complicado –se resigna ante lo inesperado e imprevisible- pero uno lo lleva adelante por el milagro que es la vida. La humanidad ha pasado guerras, pestes y siempre parecían como leyendas de libros, y hoy eso es real. Y mi hija justo nace en medio de todo esto”.

Etel y Ezequiel protegen esa vida que trajeron al mundo y se consuelan esperando el momento en que sus familiares más directos puedan ver y tener en brazos a su pequeño tesoro. “Pasará algún tiempo más para que eso suceda. Solo queremos que todo vaya bien. Mi esposa ya viene de un largo tiempo de encierro porque todo febrero lo pasó en reposo ante el peligro de un parto prematuro, así que es doble el esfuerzo para ella”- remarca.

Fotos que se esperan

Las historias aunque no sean iguales coinciden en la nueva forma de relación que tiene la familia con el recién nacido. Otro caso es el de Luriel, hijo de Melisa y Horacio, quien nació el 27 de marzo en Clínica Parque, por cesárea asistida por el Dr. José Moya y la pediatra Alejandra Dubs. A la expectativa de su nacimiento se sumó la intranquilidad de que el pequeño debió ser trasladado a una institución especializada de Paraná.

“Tuve a mi bebé el sábado 27 por la mañana por una cesárea programada, el único autorizado a acompañarme era el papá de acuerdo al protocolo. Luriel nació con 3.150 kg y por una complicación hubo que trasladarlo a Paraná, donde evoluciona muy bien gracias a Dios” – dice Melisa.

El niño tiene dos hermanos mayores: Iara y Thiago por parte del papá, quienes sólo pudieron conocerlo en forma virtual a través de imágenes de WhatsApp. Lo mismo sucedió con la abuela paterna y el abuelo materno, que debieron contener sus emociones mirando la pantalla del celular. “Hay que cuidarlos, tanto como al bebé porque son personas en riesgo” –agrega Melisa.

La tecnología está al alcance de uno de ellos y en el caso del abuelo la información le llega un poco más diferida, tiene que esperar a que la hija que lo atiende llegue para mostrarle las fotos y videos del pequeño. “De esa forma lo conocieron, por las redes, por los grupos de WhatsApp y video llamadas”- explica la mamá.

“Por suerte – cuenta- pude obtener lindas fotos durante el parto. No hay nuevas porque, si bien no tiene respirador, sólo suero, no soy partidaria de sacarle fotos estando internado. A la familia y a los amigos les compartimos cómo evoluciona. Todos los días nos escriben y contestamos mensajes, primero de alegría y después de preocupación por toda la situación. Cuesta que la familia no nos pueda acompañar”.

Después del alta, vendrán los días para fotografiarlo y filmarlo y así compartir la alegría de esta nueva vida.

El privilegio de conocerlo fue fortuito para dos tías, una que acompañó al papá junto con el niño en el traslado a Paraná y la otra que llegó en el momento para quedarse con la mamá que siguió internada un día más.

Melisa cuenta que esperaba su nacimiento entre el 27 de marzo y el 10 de abril. “En un principio todos queríamos que nazca ya, pero cuando se declaró la cuarentena obligatoria cambiamos de opinión, no queríamos que fuera de esta manera”- dice con resignación.

Los papis de Luriel tuvieron problemas para alojarse en Paraná y cumplir con la sugerencia del instituto donde está internado el pequeño, ante la cantidad de controles y la cesárea misma. “Soy docente y la Casa del Docente está cerrada, los hoteles que tienen convenio con Agmer están cerrados, Iosper jamás nos respondió, y gracias a unos amigos que tienen un departamento vacío nos lo prestan para evitar ir y venir todos los días”.

“Acá en la Neo es todo muy riguroso –explica-. Solamente puedo entrar para amamantar y el papá un ratito para verlo. Las pediatras nos dijeron que cuando él tenga sus controles en Crespo no puede estar en contacto con otra gente. También sabemos que cuando volvamos a casa solo seremos nosotros tres, nadie más”.

Así como Sarita y Luriel, otros tantos niños nacidos en este tiempo son parte de una nueva forma de relacionarnos. Lejos de los brazos y bien cerca de la cámara para que los puedan ver crecer y compartir el tiempo solo por videollamadas, en la esperanza de que esta extraña circunstancia pase pronto, para bien de abuelos y tíos, que son los ansiosos de esta historia.