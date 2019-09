Robert Mugabe, el longevo exguerrillero que llegó a la presidencia de Zimbabue murió este viernes 6 de septiembre, dos años después de que se viera obligado a renunciar en 2017 tras una intervención militar. Tenía 95 años.

El fallecimiento lo confirmó el viernes su sucesor, Emmerson Mnangagwa, quien lo catalogó en su cuenta de Twitter como un “ícono de la liberación”.

