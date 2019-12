¿Te preguntas cómo lograremos el cambio hacia un futuro inclusivo y bajo en carbono que sea mejor para todas las personas? No es que carezcamos de las tecnologías, soluciones o recursos. Si acaso, tenemos que resolver cómo organizarnos como ciudadanía, gobiernos y empresas a transformar. Hilde Schwab, cofundadora del Foro Económico Mundial, cree que las y los innovadores sociales pueden compartir sus conocimientos y mostrar un progreso significativo para abordar la sostenibilidad medioambiental y el consumo, la salud, la educación, el desarrollo urbano, avanzar en derechos humanos y en igualdad en los diferentes contextos globales. Aquí, las seis personas premiadas por la Fundación Schwab 2019 muestran porqué se les requiere que lean de nuestra librería de innovación social:

As One: Individual Action, Collective Power (Al unísono: acción individual, poder colectivo), por Mehrdad Baghai y James Quigley.

Cofundador de la organización sin ánimo de lucro High Resolves, Baghai busca contener el contagio del odio, una pandemia que se expande rápidamente, enseñando a adolescentes cómo ser ciudadanas y ciudadanos responsables y comprometidos. Para High Resolves, la solución para combatir el odio está en la educación a través de la experiencia: la organización propone un sistema que ha sido premiado por desarrollar habilidades en competencias ciudadanas clave, desde pensamiento crítico hasta liderazgo inclusivo y colaboración eficaz. Mehrdad Baghai se especializa en estrategia disruptiva y en diseñar arquitecturas organizacionales de crecimiento rápido. Es un inversor activo tanto en tecnologías como en capital privado, colaborando con otras instituciones como Macquarie Group, y es profesor en teoría de la organización, especialmente en crecimiento estratégico.

Big Mind: How Collective Intelligence Can Change Our World (La gran mente: cómo la inteligencia colectiva puede cambiar nuestro mundo), por Geoff Mulgan

Mulgan es un innovador consumado, con una carrera tan versátil como con impacto. Ha sido capaz de dirigir y promover políticas de innovación social e instituciones públicas en múltiples países (Estados Unidos, Australia, Reino Unido), ha dirigido la fundación líder de innovación en Reino Unido e influido en el estudio y pensamiento académico, al mismo tiempo que se ha hecho camino en cargos del Gobierno y en organizaciones pioneras.

La carrera de Mulgan representa el epítome del liderazgo de pensamiento en el campo de la innovación social y el emprendimiento. Su libro detalla cómo la inteligencia colectiva puede guiar a las corporaciones, gobiernos, universidades y sociedades para hacer rendir al máximo a los cerebros humanos y las tecnologías digitales.

Innovation and Scaling for Impact: How Effective Social Enterprises Do It (Innovación y escalar para el impacto: cómo lo hacen las empresas sociales eficaces), por Christian Seelos y Johanna Mair

Christian Seelos es miembro distinguido y director del Laboratorio para Innovación Global de Impacto (Global Innovation for Impact Lab, GIIL) del Centro de Filantropía y Sociedad Civil (PACS) de la Universidad de Stanford.

Por este libro, Seelos ganó el premio Terry McAdam Book Award 2017, por su útil e inspirador libro que contribuye a la organización de las organizaciones sin ánimo de lucro; en 2018, la Academia de Dirección (Academy of Management) lo premió como Mejor Libro 2015-2107, y fue nominado al premio Thinkers50 en 2017 en la categoría de innovación.

The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization, por Peter Senge

Peter Senge, profesor de la escuela de negocios del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha dedicado su carrera a ayudar a que las personas vean los sistemas en los que operamos y las maneras en que a menudo empeoramos las cosas que nos preocupan al intentar mejorarlas. La Quinta Disciplina (the Fifth Discipline) cristalizó su trabajo en teorías de sistemas y aprendizaje institucional, mostrando que tienen un verdadero papel que desempeñar a la hora de enfrentarse a los desafíos de cambios de sistema en el mundo. Su nueva edición revisada ha vendido más de 2 millones de copias.

Getting to Maybe: How the World is Changed, por Frances Westley

Frances Westley es una renombrada académica y consultora de innovación social, desarrollo sostenible, cambio estratégico, liderazgo visionario y colaboración interorganizacional.

Westley es presidenta de la Fundación John Wilson McConnell en innovación social en la Universidad de Waterloo, donde está al frente de Generación Innovación Social (Social Innovation Generation), una iniciativa nacional diseñada para generar capacidad de innovación social en Canadá. Su libro presenta pensamiento innovador para hacer cambios en comunidades, negocios y en el mundo.

Be Bold: Create a Career with Impact, por Cheryl L. Dorsey

Una renombrada innovadora social especializada en salud, empleo y políticas públicas, Cheryl Dorsey fue nombrada presidenta de Echoing Green en mayo de 2002. Ha sido la primera miembro de Echoing Green en presidir esta organización sin ánimo de lucro global, la cual ganado más de 25 millones de dólares en capital de start-up y casi 400 innovadores sociales en todo el mundo desde 1987.

Su libro aspira a llegar a la siguiente generación de personas que quieren cambiar el mundo y las equipa con inspiración y las cualidades que necesitan para desarrollar carreras significativas que produzcan el cambio que buscan.