¿Qué pasa con la página de AFIP?: quejas de contadores por los problemas en la web que impiden adherir a la moratoria 2020

Los inconvenientes que se suscitaron durante la tarde de ayer martes 15 de diciembre, que impidieron acceder a los servicios online de la página de la AFIP, el organismo decidió extender el plazo para la adhesión a la ampliación de la moratoria 2020, informando que los contribuyentes podrán completar los trámites hasta las 18 horas de hoy miércoles 16 de diciembre.

Cabe agregar que el servicio digital de AFIP fue reestablecido pasadas las 10:00 de la mañana de este miércoles.

Desde la AFIP, atribuyeron los problemas para ingresar a su web a “desperfectos técnicos vinculados al suministro de energía eléctrica”, lo que generó la interrupción de los servicios online. “El área de sistemas y telecomunicaciones se encuentra abocada al restablecimiento de los servicios web que comenzarán a reactivarse paulatinamente”, explicaron.

Durante la tarde del martes, las redes sociales se poblaron de quejas de contadores y contribuyentes que no pudieron realizar los trámites correspondientes porque el sistema estaba caído y no era posible cargar el trámite de la moratoria ni ningún otro. Incluso hubo quejas y un pedido del Consejo provincial de profesionales de ciencias económicas (Cpceer).

Quejas de Contadores

Walter García, tesorero del Consejo provincial de profesionales de ciencias económicas (Cpceer) afirmó que los problemas que ha presentado el sitio web de la AFIP durante todo diciembre han imposibilitado que se hagan presentaciones y demás trámites en tiempo y forma.

“Lamentablemente, en diciembre los contadores no hemos podido trabajar dignamente debido a los inconvenientes que están surgiendo con la página de AFIP, lo que nos lleva a no poder cumplir en tiempo y forma con nuestro trabajo. Lo que más nos preocupa es que somos los contadores los que hacen las presentaciones y declaraciones, pero el responsable es el contribuyente que será el que tenga que pagar multas si las hay”, afirmó García en diálogo con el programa “Aire de Todos” (Radio Costa Paraná).

“De esta manera no podemos trabajar. Nos preocupa mucho el problema. De los 16 días que han transcurrido de diciembre en 10 la página de AFIP no funcionó. Es algo preocupante porque no se puede facturar ni hacer presentaciones. Como Consejo hemos presentado notas ante AFIP que no han sido respondidas”, agregó.

Asimismo, indicó que el organismo tributario difirió algunos plazos de vencimientos pero no todos. “Ayer (martes) vencía la moratoria y corrieron el término por doce horas hasta hoy (miércoles), pero no anduvo la página durante todo el día”, consignó.