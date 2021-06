Victoria.- Un gesto del futbolista Cristiano Ronaldo, en una conferencia de prensa de la Eurocopa, generó una gran polémica. El portugués corrió dos botellas de Coca Cola y, en cambio, pidió agua. En diferentes medios atribuyeron a esto pérdidas millonarias en las acciones de la marca. Sin embargo, sobre si tal gesto generó o no tales pérdidas, eso es cuestionable.

Más allá de la cuestión bursátil, la acción de Cristiano generó otro debate: ¿qué consumimos cuando bebemos una gaseosa? Trasladamos esta pregunta a la nutricionista victoriense Cristina Trovato Anitello.

“En general, el consumo elevado de gaseosas que tenemos los argentinos es el responsable de, por lo menos, el 10 por ciento de los chicos que tienen sobrepeso y del 26/27 por ciento de los chicos que tienen obesidad. Las gaseosas tienen gran cantidad de azúcares, lo cual no es bueno para nadie. Hay que calcular que, más o menos, en 600 mililitros que tiene una botella hay 13 cucharaditas de azúcar. Es bastante”, dijo Trovato.

Seguidamente, la nutricionista continuó: “Hay que diferenciar las gaseosas que tienen cafeína, de las que no. Las que tienen cafeína, lógicamente, no son indicadas para los niños, ya que producen una sobreestimulación. Además, en general las gaseosas, pero más las que tienen cafeína, son las que mayor incidencia de caries tienen”.

Por otro lado, la profesional explicó que, sobre todo en pandemia, se están viendo muchos casos de sobrepeso y obesidad en niños. “Se ven en el consultorio glucemias altas, que va de la mano con el consumo de gaseosas. Está muy naturalizado que, por ejemplo, los chicos en los cumpleaños tomen gaseosas y no agua. Y si no toman gaseosa, toman juguitos, que también tienen mucha cantidad de azúcar. Son muy pocos los chicos que toman agua”, contó.

Diferencia entre Light y Zero

En relación a la diferencia entre las gaseosas Light y Zero, Trovato diferenció: “Supuestamente, por el rotulado (aunque éste no es claro y se está trabajando sobre una ley para que los rótulos de los alimentos sean claros) lo que puedo decir es que las gaseosas Zero no deberían contener azúcar. Por otro lado, las gaseosas Light significan que están reducidas en un 25 por ciento del valor calórico normal de esa gaseosa. Esto quiere decir que están reducidas en algún nutriente. A veces las cosas son Light porque están reducidas en, por ejemplo, azúcar, pero no quiere decir que no tengan azúcar”.

Asimismo, siguió: “En el caso de la Coca Cola, tanto la Light como la Zero son sin azúcar. La diferencia es que la Light tiene menos sodio que la Zero”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...