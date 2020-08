El nuevo proceso encarado por la Iglesia a partir de su reforma económica, colocó a la comunicación en el foco de su estrategia. Con una propuesta aggiornada y como forma de continuar en contacto con los fieles, se dió origen al Programa de Financiamiento Eclesial (FE). El mismo incluye a una plataforma para la promoción de acciones tendientes a la sustentabilidad, que realiza la Iglesia Católica en toda la Argentina.

Uno de los desafíos que se planteaba a la hora de donar hasta el momento era la dificultad de visualizar a dónde se destinarían luego los fondos, o las acciones que servirían para concretar esa ayuda. A través de la plataforma, se facilita la visibilización de ese proceso, y se posibilita la colaboración en un contexto de pandemia, en el que no pueden tampoco efectuarse donaciones en formato físico.

Los avances en materia de tecnología y nuevos paradigmas de comunicación, impulsaron la necesidad de modernización de la Iglesia. Tal es así, que ha alcanzado a impactar en la forma en la que se relaciona tanto con los fieles católicos como con aquellos que están interesados en colaborar con las diferentes causas, pero que no necesariamente asisten dominicalmente a Misa.

Esta iniciativa tecnológica, llevó a la Conferencia Episcopal Argentina a elegir a Casa Kiev, agencia especializada en contenido y marketing digital, para la creación y gestión del Programa FE. El objetivo de este nuevo proyecto es promover el sostenimiento de la misión en todas las diócesis, a través del desarrollo de recursos propios, y tiene el propósito de mostrar la obra de la Iglesia en todo el país.

El funcionamiento del sitio es simple, no se le pide al usuario loguearse ni bajar una aplicación en particular. Aquel que quiera colaborar, puede ingresar a programafe.org/donar, completar un formulario y hacer su aporte. Asimismo, existe la posibilidad de destinar la donación a la misión de la Iglesia en su conjunto, o bien, a una diócesis o parroquia en particular.

Fede Peretti, Director General de contenidos de Casa Kiev, cuenta sobre el proyecto: “Investigamos las historias, viajamos a los lugares, hablamos con los protagonistas y documentamos la realidad de cada una de las acciones de la Iglesia en el país. Esa búsqueda nos permite generar una comunidad en las diferentes redes sociales, que en este caso brindarán el soporte al Programa FE, la plataforma nacional de donaciones cuyo sitio web diseñamos desde cero”.

La agencia trabajó en colaboración con el Banco Santander y Pay per TIC para resolver la dinámica de la gestión de las donaciones. “Desde el comienzo tuvimos en claro que la donación no es solo un aporte económico, es más bien un vínculo, una manera concreta de pasar de la creencia a la acción. Por eso, desarrollamos una plataforma absolutamente intuitiva y compatible con cualquier dispositivo con acceso a internet”, agrega Rulo Gómez, Director General de estrategia e innovación.

Sobre las bases detrás del desarrollo, Gómez cuenta que “el programa tiene dos pilares fundamentales, por un lado los contenidos y por otro, la plataforma nacional de donaciones. Más allá de alojar a los contenidos y representar a la obra de la Iglesia en el país, el sitio debía ser capaz de garantizar la seriedad y la transparencia, en todo el proceso de donación”.

Necesidad de mostrar la autenticidad de la Iglesia

En relación al programa, el Padre Máximo Jurcinovic, Director de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, comenta: “El proceso que ha iniciado la Iglesia Católica en Argentina encuentra en la comunicación una herramienta prioritaria. En este momento, se necesita una gestión de desarrollo de fondos con una estrategia novedosa, creativa y a largo plazo. Planeamiento que, junto a la información confiable y los datos precisos, serán sustanciales a este camino”.

“Emprendemos un proceso continuo, que hay que sostener en diversos contenidos y plataformas. Buscando llegar no sólo al público concurrente a la Iglesia, sino a quienes hoy no conocen su alcance. Para eso nos apoyaremos a través de diferentes canales, trabajando en la presencia en redes sociales y en la generación de contenido audiovisual por parte de la agencia, junto al desarrollo del Programa FE con su sitio web.”, finaliza Jurcinovic.