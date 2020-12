Crespo- “Nosotros nunca Moriremos” el largometraje del cineasta crespense Eduardo Crespo obtuvo el primer premio como Mejor Montaje que otorgó la EDA en la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

En primera persona la editora de la película Loli Moriconi cuenta acerca del proceso de edición, en una publicación que el director de la ficción comparte en su Facebook. Esto dice: “Empecé a editar “Nosotros nunca moriremos” poco después de decretada la cuarentena. Tuve sólo dos encuentros ‘reales’ previos, los recuerdo con mucho cariño porque me acompañaron durante todo el proceso. El primero con Analía Lungarette, asistente de edición; Ana vino con el disco que contenía el material de la película y un paquete de magdalenas, tan asociadas a la memoria. Días después vino el director, Edu Crespo, cruzó la ciudad en bicicleta porque ya se recomendaba no andar en transporte público. Con Edu no nos vimos después salvo por zoom durante toda la edición de la película, pudimos saltar esa distancia, pero nos faltaba la experiencia de ver al mismo tiempo. Pautamos proyecciones en simultáneo para remedar esos encuentros, donde surge esa tercera mirada que aparece, realmente aparece, cuando vemos la película en compañía”.

“El mundo de “Nosotros…” –relata la editora- pasa en un tiempo indefinido, no podría definir cuándo pasa, pero sí que ya pasó, es tiempo pasado, visto desde el recuerdo. Esa dimensión de recuerdo permitió hacer pasajes simples, sin explicación ni solución de continuidad entre realidad y sueño, como si todo sucediera en una consciencia o en una inconsciencia o en varias”.

“El proceso de edición fue más largo de lo usual, empecé más tarde, más lenta por las complicaciones domésticas de la pandemia, pero creo que por esa extensión todo tuvo más aire, y que ese aire se coló en la película, está ahí como una respiración tranquila, un poco de tiempo en estado puro. Que es también de lo que trata; la calma después de la tormenta, la templanza que queda después de la tragedia, cuando lo peor pasó y ya nada malo puede pasar”.

“No puedo hablar más que a flor de piel de esta película, la empecé y la terminé en un momento donde todo lo cotidiano se desarmaba, podría decir que nos armamos juntas, que me rearmé armándola. Me aferré a la contundencia de sus planos generales gigantes y sus inmensos detalles, sus rostros adorables, los sonidos familiares de pueblo, la precisión y claridad de cada imagen, la bondad de sus personajes, y de las personas que la hicieron”.

El largometraje fue proyectado en el Festival viernes 27, sábado 28 y domingo 29, ocasión en que se anunciaron las películas premiadas.

Al Festival de La Habana

“Nosotros nunca Moriremos” quedó seleccionada para participar en la Competencia Oficial del 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que se realiza en La Habana (Cuba). El film se presentará en marzo en Cuba, en el segmento de Concurso de Ficción junto a otros 15 trabajos cinematográficos.

En un contexto complejo donde la gran mayoría de los festivales de cine apostaron por lo virtual el Festival de Cine de La Habana será presencial. Se realizará en dos etapas, una del 3 al 13 de diciembre donde se presentará una selección no competitiva y la otra en marzo, donde se presentarán las obras en concurso, de forma que puedan participar en ese momento los jurados y de los creadores, que es cuando se proyectará la película del crespense.