Lucas González.- El lunes por la noche una foto trascendió mediante whatsapp y redes sociales, despertando la polémica ya que, según se verifica en fotos, un concejal del oficialismo (partido vecinal) organizó un cumpleaños del que participaron unas cincuenta personas entre mayores y menores de edad.

Claudio Bauer, es concejal del bloque de la Unión Vecinal y lo más grave y contradictorio de esta situación es que encabeza la mesa de emergencia sanitaria. Bauer, junto a su pareja, habrían sido anfitriones del evento familiar que se llevó adelante en un galpón, cuando regía el DNU presidencial que prohibía la circulación entre las 18 y las 06 horas, como así también la realización de reuniones sociales y familiares.

Al momento del evento social no hubo denuncia alguna en la comisaría del lugar. Recién el lunes circularon las imágenes que despertaron indignación en la comunidad, por lo que la policía debió actuar de oficio y comunicar a la justicia federal para que se establezca la veracidad de lo denunciado socialmente.

Esto más allá del enojo en la comunidad, obligó a que se brinden y se pidan explicaciones. El oficialismo y el radicalismo dieron sus puntos de vista.

La intendenta Cristina Boeri confirmó que se actuó de oficio, desde el poder ejecutivo se envió una nota al Concejo Deliberante y otra a la policía del lugar para que se investigue la veracidad de la foto que llegó a los medios nacionales.

“La policía no recibió denuncia de la fiesta ni pudo constatar que la fiesta se estaba realizando, todo gira en versiones de redes sociales o medios periodísticos. No estaba en conocimiento de esto que pasó, leí que se decía que estaba el viceintendente y eso es mentira, el lunes estuvimos en una sesión extraordinaria y nadie comentó el tema. Se ha dicho mucho, que hubo altercados entre autoridades municipales, que incluso Luis Hanemann y el concejal Bauer habían discutido. Es todo mentira, es falso”, afirmó Boeri.

“Ahora queda en manos de la justicia, comprobar si se hizo tal fiesta o no. Supuestamente fue el fin de semana pasado, en plena restricción. Esto nos afecta mucho, acá no debe haber privilegios, si esta fiesta se realizó el concejal tendrá que responder”, señaló la intendenta de Lucas González con respecto a su copartidario.

Al cierre de esta edición, Claudio Bauer presentaba la renuncia a la concejalía, reuniéndose de manera extraordinaria el Concejo Deliberante el viernes por la noche para tratar el pedido. “No está en nuestra intención ocultar nada, se tendrán que hacer cargo, se tomarán las medidas correspondientes, estamos en una situación sanitaria adversa, hay mucha preocupación, los comercios piden trabajar y desde el municipio pedimos respetar las medidas. Si esto realmente ocurrió, no tiene explicación”, expresó la intendenta lamentando que se venía “trabajando muy bien con la policía con el hospital y esto es como nos frena un poco. De todas maneras le pido a la comunidad que tome conciencia de que hay un DNU vigente, que está la justicia de por medio, por ahí no toman la dimensión de los alcances de una infracción a un Decreto de Necesidad de Urgencia”.

En la misma sintonía el viceintendente, Marcos Kimmel, había convocado a los ediles para evaluar la situación del legislador cuestionado.

Por la oposición, el concejal Danilo Morguel, del bloque de la UCR, dijo sentir “mucha indignación y dolor, me pongo a pensar en la gente que ha perdido familiares por esta pandemia y que la está pasando mal. Que se viole descaradamente un DNU, me da vergüenza ajena y me indigna, debemos llamarnos a la reflexión como ciudadanos, tenemos las Unidades de Terapia Intensiva ocupadas en toda la provincia”, dijo Morguel y recargó las tintas denunciando que también estuvo la tesorera municipal en la celebración familiar, “persona que está hoy con licencia por ser persona de riesgo pero participó en el evento. Está el hijo de este concejal que es empleado municipal. Entonces, todos como ciudadanos merecemos una explicación seria de lo que sucedió. Hay funcionarios que se pasean por los bares a la noche y no pasa nada.

Vivimos a diario todo esto, pienso en el comerciante que no puede trabajar por las restricciones y por otro lado pienso en estas cosas insólitas. Espero que sea un punto de inflexión y estas cosas sean penadas como corresponde”, reflexionó el concejal de la UCR.

En tanto, Luis Fleischer fue otra de las voces que se expresó en cuanto a la polémica, “es lamentable ser noticia por algo de esta naturaleza, hubiésemos preferido que haya sido por algo más grato. A mí no me sorprendió, porque es una muestra más de las tantas que nos ha dado el máximo nivel dirigencial de la agrupación política que está administrando la municipalidad. Lo que más me entristece es que en algunos sectores se ha tomado con naturalidad. Escuché a la intendenta decir que esto le podría haber pasado a cualquier vecino.

Se ha perdido el sentido de la pluralidad, es como si yo hoy firmo una restricción para los habitantes pero yo hago lo que se me antoja y esto sucede siempre en Lucas González”, cuestionó.

¿Se le aceptará la renuncia?

Según trascendidos, el texto de renuncia del concejal argumentaría a “razones de fuerza mayor”, que no son suficientes como para aceptarle la renuncia a una persona con cargo electivo. Obviamente el Concejo Deliberante deberá atenerse a ese texto. Así funciona reglamentariamente un cuerpo deliberativo, que no puede decidir sobre versiones que aún están por comprobarse. Veremos cómo lo resuelve el plenario.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...