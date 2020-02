Antes de la 92° edición de los Premios de la Academia del domingo, el crítico de cine de la Associated Press, Jake Coyle, comparte sus predicciones para una ceremonia con muchas apuestas seguras pero el potencial de algunas sorpresas.

MEJOR PELÍCULA

Los nominados: «Ford v Ferrari», «The Irishman», «Jojo Rabbit», «Joker», «Little Women», «Marriage Story», «1917», «Once Upon a Time … in Hollywood», » Parasite»

Ganará: «Parasite»

Debería ganar: «Parasite»

Debería haber sido un contendiente: «The Last Black Man in San Francisco »

La última contendiente que llegó, la película sobre la Primera Guerra Mundial, de Sam Mendes, «1917», parece que será, de nuevo, la ganadora. Ganadora del primer del Gremio de Productores, del Gremio de Directores y delos BAFTA, «1917» es la claro favorita.

Pero el especialista cree que la película coreana «Parásito», de Bong Joon Ho, que ha tenido una aceptación internacional impresionante, podría lograr un adjudicarse el premio, tal como lo hizo «Moonlight» hace tres años.

MEJOR ACTRIZ

Los nominados: Cynthia Erivo, «Harriet»; Scarlett Johansson, «Marriage Story»; Saoirse Ronan, «Little Women»; Charlize Theron, «Bombshell»; Renee Zellweger, «Judy».

Ganará: Renee Zellweger

Debería ganar: Saoirse Ronan

Debería haber sido un contendiente: Alfre Woodard, «Clemency».

Zellweger ya ganó con «Cold Mountain» en 2004. Pero su actuación frágil pero poderosa como Judy Garland en «Judy» la vuelve irresistible y le brinda una oportunidad para un retorno triunfal.

Según Coyle, no se debe pasar por alto la gran actuación de Saoirse Ronan en «Little Women».

MEJOR ACTOR

Los nominados: Antonio Banderas, «Pain and Glory»; Leonardo DiCaprio, «Once Upon a Time … in Hollywood»; Adam Driver, «Marriage Story»; Joaquin Phoenix, «Joker»; Jonathan Pryce, «The Two Popes»

Ganará: Joaquin Phoenix

Debería ganar: Adam Driver

Debería haber sido un contendiente: André Holland, «High Flying Bird»

Para el experto en cine, Phoenix es el claro favorito, pero el desempeño de Driver en «Marriage Story» es un «espectáculo». Una actuación más matizada y gratificante que culmina maravillosamente en canciones y lágrimas.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Los nominados: Kathy Bates, «Richard Jewell»; Laura Dern, «Marriage Story»; Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»; Florence Pugh, «Little Women»; Margot Robbie, «Bombshell»

Ganará: Laura Dern

Debería ganar: Laura Dern

Debería haber sido un contendiente: Zhao Shuzhen, «The Farewell».

Dern ha ganado todos los premios antes de los Oscar, y está lista para ganar su primer Premio de la Academia. Dern ha sido una de las mejores actrices de Hollywood durante décadas, y su papel de una temible abogada de divorcios en «Marriage Story» es indeleble, según el crítico.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Los nominados: Tom Hanks, «A Beautiful Day in The Neighborhood»; Anthony Hopkins, «The Two Popes»; Al Pacino, «The Irishman»; Joe Pesci, «The Irishman»; Brad Pitt, «Once Upon a Time … in Hollywood».

Ganará: Brad Pitt

Debería ganar: Brad Pitt

Debería haber sido un contendiente: Wesley Snipes, «Dolemite Is My Name»

Para el experto, no hay nada más seguro este año que la victoria de Pitt por «Once Upon a Time … in Hollywood», una película que muestra perfectamente el carisma de Pitt.

MEJOR DIRECTOR

Los nominados: Martin Scorsese, «The Irishman»; Todd Phillips, «Joker»; Sam Mendes, «1917»; Quentin Tarantino, «Once Upon a Time … in Hollywood»; Bong Joon Ho, «Parasite»

Ganará: Sam Mendes

Debería ganar: Martin Scorsese

Debería haber sido un contendiente: Marielle Heller, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Mendes parece ser el favorito aquí por la perspicacia técnica de su aparente «1917», sin embargo, Scorsese con «The Irishman» ha logrado un trabajo destacable. Scorsese ha ganado el Oscar a mejor director solamente una vez