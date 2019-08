Ser un líder positivo no es fácil y menos en el deporte amateur. Sos el responsable de hacer que todos tiren para el mismo lado, que todos vayan por el mismo objetivo. Muchas veces pasas a ser el encargado de dar el puntapié inicial para formar un grupo, aspecto fundamental para ir en busca de los resultados. Es difícil vestir la camiseta de todos los clubes de tu ciudad, y que en todos te recuerden con cariño y respeto, no solo por lo que hiciste como jugador, sino también por lo que fuiste como persona. Lucas Jumilla es sinónimo de humildad, compañerismo, solidaridad, trabajo, dedicación y muchos valores más. Dialogó con Paralelo 32 sin pasar por alto ningún detalle.

Sentado en el banco del vestuario que lo vio crecer como jugador, recordó sus inicios a los 11 años. Tras hacer atletismo, donde se especializaba en los 80 metros llanos y en salto en largo, el deporte de la caprichosa lo atrajo. Sus primeros pasos en Sarmiento, su gran amor, fueron comandados por Humberto “Quesito” Kessel. “Fue como un padre para todos nosotros”, comentó el defensor central, que el año pasado volvió a vestir la casaca del Rojo.

-¿Qué significa este vestuario para vos?

– Cada vez que me toca entrar a este vestuario hay un montón de cosas que se me pasan por la cabeza, lindas como no tan buenas. Pero los recuerdos jamás se van a borrar. Fueron momentos inolvidables que me tocaron pasar en este club.

-¿Siempre jugaste de defensor central?

– Sí, desde un principio comencé a jugar de defensor. Ya en el barrio ocupaba esa posición y me gustaba por sobre todas las otras. Además lo tenía a mi hermano como referente, así que era complicado que pueda ser lirico.

-¿Tuviste una prueba en Newell´s?

– A los 14 años tuve la suerte y la posibilidad de probarme en Newell´s. En ese momento fuimos con Gabriel Heinze y quedamos, él siguió y yo me volví. Estuve unos meses, pero se hacía difícil por un montón de cosas, como extrañar a la familia como ejemplo.

– ¿Te arrepentís de esa decisión?

– No sé si me arrepiento, porque no tenía la seguridad de que iba a jugar en Primera División como luego sí lo pudo hacer Gabriel. Me quedó la experiencia para que si en algún momento le llega a tocar a mi hijo o algún conocido, explicarle cómo es la situación o qué podría suceder y aconsejarlo. Si bien no llegué a jugar a nivel profesional, la verdad que en lo que llevo de vida estoy muy conforme y muy feliz.

-¿Luego de estar en Rosario volves a Sarmiento?

– Exacto, y con 15 años tengo la posibilidad de debutar en Primera. El club venía de procesos en los que traía muchos jugadores de afuera y cuando eso terminó, los chicos de pusimos la cara y dimos lo mejor para sacarlo adelante.

-Jugaste en los tres clubes de Crespo, ¿creés que te ganaste el respeto de todos?

– Creo que sí, más que nada en Sarmiento. Pero cuando voy a Cultural o a Unión, me encuentro con gente que iba a la cancha y me recuerda. Eso me llena, saber que cuando me tocó representar esos colores cumplí. Muchas veces es más lindo que te recuerden por cómo fuiste como persona que como jugador. Tuve esa suerte de jugar con las tres instituciones de mi ciudad, y poder hacerlo en torneos nacionales.

-¿Jugar con Sarmiento el Torneo del Interior 2010 fue un broche de oro?

– Una de las dos cosas que tenía planteado como jugador era poder ser campeón de la Divisional A, lo cual no pude cumplir porque quedamos en la puerta tras perder con Atlético Paraná la final. Y la otra era jugar un Torneo Argentino con Sarmiento, que se logró en el 2010. Como entrenador, espero algún momento poder trabajar junto a Nelson Schrooh y Claudio Eichhorn.

– ¿Cómo fue la situación de dejar de jugar y pasar a ser entrenador de un equipo que buscaba el ascenso?

– Quien iba a agarrar era Nelson y yo iba a ayudar, pero luego lo de Nelson no se dio y Eduardo Dechand, quien era el Presidente en ese momento, me lo propuso a mí. Lo pensé ahí y lo sigo sosteniendo, yo por Sarmiento haría cualquier cosa. Así que decidí tomar ese desafío. Tuve la gran suerte de tener un grupo maravilloso, donde pudimos ascender de forma invitacta y dos partidos antes que termine el torneo.

-¿Cómo definís tu paso por Paraná Campaña como entrenador?

– Fue una etapa negativa, porque si bien en la primera parte me tocó comenzar en la mitad del campeonato, en tres fechas habíamos estado en zona de clasificación y no lo pudimos lograr. En la segunda temporada, donde el objetivo era claro, no supimos lograrlo, y por eso decidí dar un paso al costado.

-¿Tu familia fue siempre un pilar fundamental?

– Sí. Siempre en cada momento de mi carrera estuvo. En un principio mis padres, que siempre se la arreglaron para acompañar a mi hermano ‘Juajo’ o a mí que jugábamos en diferentes clubes. Y luego mi esposa, con quien nos conocimos en una cancha, por lo tanto desde el comienzo de la relación me ayudó a seguir adelante. Luego llegaron mis dos hijos, quienes se sumaron al acompañamiento, que sin dudas fue fundamental y estoy agradecido plenamente.