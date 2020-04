Victoria.- El Director de Recursos Naturales de la provincia, Mariano Farall, explicó que actualmente el trabajo que llevan a cabo se centra en monitorear y controlar la situación. Se está evaluando una posible veda pero para implantarla hay que tener en cuenta varios aspectos, en especial el socio económico. Agregó Farall que esta semana estuvo recorriendo las islas del Departamento Victoria y actualmente son más de 500 familias que viven de la pesca artesanal. Se plantea establecer una pesca por sectores y por especie, sostuvo que desde la repartición han implantado la veda del surubí, el manguruyú, el pacú y hasta enero el dorado, aunque no se puede extraer ejemplares menores de 50 cm. Está prohibida la pesca sábado y domingo y piensan ampliarlo a más días. Están evaluando autorizar la pesca artesanal, especialmente para la subsistencia de las familias y se permitiría en algunos tramos de río Paraná y el Uruguay, y en otros, decretar la veda por zonas, pero todavía no se ha tomado ninguna determinación al respecto. También comentó que este tipo de medidas tienen que implementarse en conjunto con la provincia de Santa Fe porque tenemos un río compartido.

Refirió que el río Uruguay y especialmente el Paraná experimentan una bajante extraordinaria, pero destacó que el comportamiento del río es cíclico, así como actualmente las marcas hidrométricas son las más bajas de los últimos 50 años. Hace cuatro años se produjo una creciente muy importante de la historia, inundando a poblaciones costeras y expulsando a trabajadores de las islas.

“Son hechos naturales que dependen de la distribución espacial y de la cantidad de precipitaciones. Nuestro tramo del río depende de lo que ocurre en Brasil y Paraguay. Ahora liberó aguas Itaipú (represa) pero, para tener una idea, en Santa Fe el río mantiene un caudal de 8.200 m3 por segundo, es un 50% del normal, pero es un flujo importante. Hay que destacar que a pesar de la bajante el río Paraná transporta 8,2 millones de litros por segundo, lo que representa una cantidad significativa. Además baña un delta de 1,7 millones de hectáreas con cauces principales riachos y lagunas”.

Desde la Dirección están monitoreando la zona verificando que muchas lagunas se están secando y las más profundas han quedado aisladas de las fuentes de alimentación. Agregó luego –en declaraciones a Paralelo 32– que en este marco están trabajando en forma coordinada con la Dirección de Fiscalización, la Secretaría de Ambiente, Prefectura Naval y la Policía Rural, en el monitoreo de los cursos de agua. A su vez este trabajo se hace en forma coordinada con la provincia de Santa Fe, especialmente en relación a la fauna ictícola y la biodiversidad en esta bajante.

Por otra parte las provincias de Chaco y Corrientes decretaron la veda, no así Entre Ríos y tampoco el gobierno santafesino, por los motivos y argumentos expresados por el Director de Recursos Naturales en cuanto a darle prioridad a las necesidades de familias que viven de ese recurso.

Ecologistas

Miembros de la agrupación ambientalista El Paraná No Se Toca, manifestaron su preocupación ante la pesca indiscriminada durante una bajante histórica que atraviesa el río, a la altura de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, publicó el portal El Once. «Necesitamos que llueva en toda la cuenca del río Paraná, en el norte y todos sus afluentes para que se modifique la altura del río», habría dicho Pablo Cantador, miembro de la agrupación, quien además agregó que a su parecer el río no recuperará su altura normal «hasta un largo tiempo, y se espera que el Paraná continúe bajando hasta fin de mes».

Cantador precisó que la bajante «genera que los peces se agrupen en los sectores con mayor caudal de agua, algo que fue aprovechado por pescadores de frigoríficos, que extraen ejemplares indiscriminadamente. Como es habitual estos textos se suben a Facebook y generan adhesiones y críticas.

Los que defienden la pesca artesanal respondieron que «los pescadores comerciales tenemos tres organismos de control: nacional provincial y municipal. También tenemos cupos de extracción avalados por estudios de los biólogos de Nación. En este momento tendría que regir una veda por la gran bajante del río. El problema es qué vamos a hacer nosotros los pescadores para paliar nuestra situación, ya que la pesca es nuestro único recurso de vida y sustentabilidad. Somos argentinos explotando un recurso de nuestro país. Cómo me gustaría que fueras con tu camarita mágica y filmar las miles de toneladas que se llevan de nuestro mar argentino barcos de diferentes países. Ahí necesitamos gente como vos».