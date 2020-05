Aranguren/Chilcas.- Días atrás, personal de comisarías de Aranguren y de distrito Chilcas, fueron alertados sobre un accidente de tránsito en un camino rural, entre mencionadas comisarías.

Según trascendidos no oficiales, los primeros en llegar al lugar del accidente habrían sido dos uniformados que prestaban servicio a modo de suplentes en la comisaría de Aranguren, ya que el personal habitual se encontraba de franco. Al realizar el relevamiento del siniestro, un sub comisario y su chofer, que serían los que prestaban servicio en Aranguren, fueron anoticiados que los ocupantes de los vehículos habían sido trasladados a centros de salud de la zona. Tomaron algunos datos en el lugar, pero no informaron a la departamental Victoria del accidente de tránsito ocurrido en su jurisdicción. Allí la primera falta grave de los uniformados.

Testigos afirman que el subcomisario y su chofer requisaron los vehículos y de uno de ellos sacaron un revolver y se retiraron del lugar. Horas más tarde, el personal de distrito Chilcas tomó conocimiento del siniestro vial e intentó comunicarse con los dos camaradas que habrían requisado los vehículos fuera de la jurisdicción que les correspondía.

La falta de trámites oficiales por parte de los dos policías que circunstancialmente prestaban servicio en Aranguren, llevaron a que las autoridades policiales de Nogoyá y Victoria intervinieran en el caso y solucionaron la grave situación con un “parte comunicativo”, donde hicieron aparecer el arma que fue sustraída de uno de los automóviles.

Llama la atención para testigos del hecho y para la comunidad de ambas jurisdicciones, el procedimiento realizado, y surgen varios interrogantes. ¿Qué hubiera pasado si no intervenía un tercero en la situación? ¿Los policías que prestaban servicio en Aranguren se habrían quedado con el arma? ¿Por qué tuvieron que intervenir las autoridades en una situación que debería ser normal para las comisarías? ¿Si el hecho no trascendía, que hubiera pasado con el arma? A nivel institucional también surgen interrogantes: ¿Se sancionó a ambos policías?