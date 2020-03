Desde la Casa de Gobierno se brindó este domingo un nuevo informe de situación en relación al Covid 19 mediante la modalidad de conferencia en vivo. Entre otras cuestiones, se dio cuenta de la tarea de control realizadas en coordinación con diferentes fuerzas y de las actas y detenciones efectuadas.

Piden no atender ni difundir información que no provenga de organismos responsables. Además, se pidió hacer caso solo a la información responsable sobre el tema.

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, destacó la articulación que se da “de manera ordenada” entre los Ministerios de Salud, de Justicia y Seguridad de la Nación “para el accionar en las cuestiones vinculadas a reguardar la seguridad ciudadana en esta circunstancia tan especial».

Agradeció al personal del Ministerio de Salud de la provincia, de la Policía de Entre Ríos, a los intendentes, de todos los estamentos estatales y a toda la ciudadanía que se ha comprometida con el aislamiento preventivo y obligatorio que dispuso el presidente de la Nación».

Romero precisó que desde las 19:00 de este sábado hasta las 7:00 de la mañana del domingo hubo 57 personas detenidas por infringir el aislamiento obligatorio. El total desde que empezó la medida son 98 personas que han sido detenidas y sometidas a proceso judicial o contravencional. Agregó que han sido notificadas de la vigencia del decreto y de que deben guardar el aislamiento 1.019 personas, y explicó que lo primero que se hace es una notificación y luego se procede a una actuación judicial en el caso que haya un incumplimiento.

Respecto a las notificaciones de cuarentena o de aislamiento obligatorio por tener vinculación con personas que hayan viajado, informó que desde la Policía de Entre Ríos se hicieron 1.125 notificaciones en domicilio, con todas las prevenciones del personal policial que indica el Ministerio de Salud.

«Esta articulación viene dando resultados y estaos abiertos a recibir los reclamos de aquellos lugares donde la ciudadanía vea que falta algún refuerzo policial o de seguridad», expresó la ministra.

Información responsable

Por otro lado, la ministra de Gobierno pidió circunscribirse a la información pública, de las páginas del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la provincia que brinda información responsable, y apuntó que ante la duda no se difundan ni comunicados ni audios, ni videos que no sean emanados de una autoridad estatal. “Es una actitud responsable que muchos periodistas tienen pero que tenemos que tener los ciudadanos, porque las redes sociales no solamente las manejan las personas de prensa, sino que las manejamos todos”, advirtió.

En ese marco, instó a “no difundir aquello que no tenga rigor científico y a despejar la mente y las redes para que tengamos la información exacta”, y ponderó “la tarea de coordinación y el compromiso ciudadano, fundamentalmente aplaudir a aquellos que todos los días cumplen con lo que se les encomienda”.

Asimismo, se refirió a las excepciones y puntualizó: “Sabemos que podemos salir para ir al supermercado, para ir a una farmacia, pero salgamos de a uno porque esto también ayuda a mantener el aislamiento”.

Controles

Por otro lado, la ministra Romero, se refirió a los controles en la vía pública y dijo que se está «permanentemente atentos a las denuncias». En este sentido, reiteró que «a la comisaría más cercana, al 911, o 101, destaquemos estas situaciones de incumplimiento porque estamos con todas las herramientas del estado para prevenir y sobre todo para hacer cumplir el aislamiento obligatorio, por lo tanto, voy a recoger la información que sea pasada por los medios de prensa o por los ciudadanos, orientando los controles a aquellos lugares donde se infringe la norma».

Y agregó: «En general, por información de todos los intendentes de la provincia, debo decir que hay muchos esfuerzos de los Estados locales, provincial y Nacional -Gendarmería, Policía Federal, Policía provincial, estamentos de Salud, intendentes- para tratar de concientizar».

Sin embargo, advirtió que «a veces ese cinco por ciento que viola la norma y no cumple el aislamiento es el que se nota, pero estamos dispuestos a recibir toda la información y a corregir y ajustar allí donde sean necesarios los controles».

Rutas y pasos fronterizos

En cuanto a la circulación de camiones de carga provenientes de Brasil en las rutas, la ministra de Romero informó que los controles se hacen en fronteras. «Se hace un control sanitario y esto lo articula el Ministerio de Seguridad de la Nación. He estado en permanente contacto con la ministra Sabina Frederik. Se hace control sanitario y se permite el ingreso porque el intercambio de insumos hay que tenerlo para sostener la vida de la sociedad que tiene que darse más allá de todas las restricciones. Luego se hace controles policiales en el interior del país. Se le pide información al conductor del camión y cuando sale del país también hay un registro y control sanitario. De modo tal, las precauciones están tomadas por el Estado Argentino», detalló y dijo que la posibilidad de que en los días sucesivos pueda haber mayores restricciones depende del orden nacional.

“La preocupación que tenemos lo transmitimos a un comando unificado nacional y obtenemos permanente respuesta. Lo mismo ocurre con los colectivos de pasajeros, de los cuales se informa desde la Policía de Entre Ríos cuando pasan en las distintas terminales. Esto fue sugerido por los intendentes para sepan cuándo llegará y de dónde proviene para detectar situaciones anómalas», informó la ministra.

Trabajo con las Fuerzas Armadas

Respecto del trabajo con las Fuerzas Federales para evitar el movimiento de personas provenientes de zonas de riesgo, la ministra Romero afirmó: “Estamos trabajando muy bien con las fuerzas federales, incluso en contacto con los Jueces federales de las provincias. Estamos articulando y nos han pedido en determinadas ciudades las autoridades municipales refuerzo”. En ese punto, comentó el caso de Villaguay, donde la unidad de Gendarmería de esa ciudad trabajó conjuntamente con la Policía, fortaleciendo el control dentro de la ciudad.

Por último, indicó que las fuerzas federales están más en las rutas o en los ingresos de las ciudades, pero también están colaborando hacia el interior de las ciudades entrerrianas. Dijo además que los jueces federales y fiscales federales han sido contactados y que en las últimas horas se ha fortalecido ese compromiso para actuar ante las infracciones al decreto y al Código Penal.