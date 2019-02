Piden al HCD modificar ordenanza por la que se afectó un espacio verde a lotes sociales

Crespo- Los vecinos del Barrio Parque del Lago, hicieron llegar un comunicado, donde manifiestan públicamente su inquietud en relación al loteo de espacios verdes de la ciudad a los fines de utilizarlos para loteos sociales, en virtud de haberse destinado el espacio reservado en calle Federación, Marcos Laferrara y Hermanos Henkel.

Indican que celebran “la iniciativa del gobierno municipal de abordar el acceso a la vivienda y entendemos que esta es una oportunidad para familias crespenses que podrán ver plasmadala vivienda propia. Los vecinos comprendemos y compartimos plenamente esos sentimientos ya que estamos y hemos estado en esa situación. Sin embargo, -continúa el comunicado- es lamentable que el municipio, quien debe representar los intereses de todos los ciudadanos de crespo, crea que la única alternativa para abordar el tema habitacional es reducir los espacios verdes de la ciudad, esgrimiendo criterios urbanísticos sin que esto constituya una respuesta integral para las necesidades de la población”.

Señalan que la ordenanza 69/18 de octubre del año pasado establece la desafectación de las áreas verdes y su afectación a la construcción de viviendas sociales destinado a familias, incumpliendo la ordenanza 46/09. Precisan que “El Código de Normas Básicas de Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo de la ciudad de Crespo (Ordenanza 46/09) en su artículo Nro 4.6 indica que los espacios verdes de la ciudad no pueden subdividirse indicando su uso predominante como Recreativo en general, como uso complementario especificando que conservará el uso y ocupación existente no permitiéndose su subdivisión. Asimismo el art. 27 de la misma establece que en el caso de las fracciones de terrenos donadas a los fines de equipamiento municipal o espacios verdes, no podrán, en ningún caso transferirse a terceros y el Art. 30 declara que “las parcelas destinadas a espacios verdes no podrán afectarse a otro uso que no sea el de plazas, jardines, plazoletas o similares, aceptando como uso complementario el de juegos infantiles”.

Precedente

En su comunicado los vecinos que se sienten afectados por el cambio de destino del espacio verde de su barrio advierten que “El punto más grave de ésta ordenanza (69/18), es que a través de la misma, se sienta un precedente para que en el futuro se continúe afectando cualquiera de los espacios verdes de la ciudad como alternativa para abordar el acceso a la vivienda”.

“Ésta ordenanza –agrega el comunicado- se ha sancionado discrepando con la Ley General del Ambiente 25675 (art 11, 19 al 21), es decir, sin un estudio de impacto ambiental ni la institucionalización de procedimientos de consultas o audiencias públicas para la autorización de una acción que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”.

Continúan argumentando los vecinos que “el municipio brega por los espacios de esparcimiento y recreación a través de programas como el de “La plaza de mi barrio” el cual “es una construcción comunitaria de los espacios verdes que tiene como objetivo el diseño del espacio público, desde una intervención comunitaria y participativa, impulsando un compromiso de convivencia y ciudadanía“, siendo esto incoherente con la determinación de tomar posesión y decidir el destino de las plazas de nuestros barrios sin haber realizado ninguna consulta ni permitido la participación activa de los vecinos afectados”.

“Asimismo –prosigue el comunicado- el propio municipio ha realizado una importante inversión cubriendo una pared del edificio municipal con un hermoso jardín vertical, a los fines de demostrar su impronta ecologista, indicando que este tipo de emprendimientos es “una acción más en el plan de gestiones ambientales los cuales son sistemas de prevención amigables con el medioambiente”, dejando en claro una vez más su interés por la protección del mismo y con la salud de sus ciudadanos, contrariamente a la ordenanza que el HCD ha aprobado”.

En la extensa nota indican que “Entendemos que la expansión urbana no debe convertir a los barrios en espacios que olviden a sus habitantes o los releguen a unas condiciones que puedan afectar su salud o sus contextos sociales ni alteren los estándares de protección vigente procurando la mejora gradual de los bienes ambientales. Es responsabilidad del estado velar para que el desarrollo económico y social se alcance a través de una gestión apropiada del ambiente, teniendo como deber su preservación de manera de no comprometer las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Y no generar una brecha y tensión innecesaria entre “Ciudadanos que pretenden el acceso a su vivienda” vs. “Ciudadanos que defienden el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado”. Pretendemos que sean tomadas en cuenta las necesidades emergentes de los ciudadanos de Crespo que hoy se ven afectados por las decisiones políticas del gobierno municipal en curso y de los que pueden verse afectados en un futuro por estas mismas decisiones que sientan un antecedente urbanístico, ecológico y de salud contrario a las políticas que han sostenido Crespo en conjunto con sus ciudadanos”.

Finalmente piden que “el municipio encuentre otras soluciones al tema habitacional sin causar daños y divisiones en la sociedad”, dando cuenta que hoy, 14 de febrero, presentaron una nota con más de 60 firmas solicitando la modificación de la ordenanza 69/18 “excluyendo los espacios verdes de nuestro barrio y la derogación del artículo 2 de la misma ordenanza”, para lo cual piden una sesión extraordinaria del HCD.