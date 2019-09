La organización de la edición número 60 del tradicional Festival Nacional de Folclore de Cosquín, está trayendo más dolores de cabeza de lo esperado a quienes se encuentran al frente.

Para esta especial ocasión que se llevará a cabo entre el 25 de enero y el 2 de febrero, los organizadores arrancaron con el pie derecho al confirmar rápidamente a importantes figuras del folclore argentino, entre ellos destacados y convocantes artistas santiagueños como Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Horacio Banegas y Néstor Garnica. A ellos se suman Sergio Galleguillo, el “Indio” Lucio Rojas, la Bruja Salguero, Emiliano Servini y Bruno Arias.

Sin embargo, en las últimas horas informaron que aún no pudieron cerrar negociaciones con varios artistas de gran talla principalmente porque, ante la crisis que atraviesa el país, varios de ellos decidieron cotizarse en dólares y algunos hasta pedirían 100 mil dólares más IVA por presentarse en la Próspero Molina.

En este sentido, el encargado de la programación, Luis Barrera, dijo a radio Cadena 3 de Córdoba que están en tratativas y que en los próximos días podría haber novedades. “El dólar ha complicado, pero estamos viendo opciones”, admitió.

Por su parte, el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, echó por tierra la posibilidad de contratar grupos internacionales para esta oportunidad ya que a pesar de que “la mayor parte de los artistas han tenido buena voluntad y van a estar seguramente” algunos “pasaron cachés y cifras elevadas en dólares”, indicó.

“La decisión de la comisión es hacer un buen festival autosustentable. No vamos a cerrar acuerdos que no sean convenientes. Tampoco vamos a fundir la municipalidad por traer músicos, esto ya pasó y no queremos que se repita. Podemos entenderlos a esos artistas, pero no compartimos la visión porque de nuestra parte comprendemos la situación del país y dejamos una entrada general a $ 390”, expresó al medio cordobés.

Este inconveniente que hoy le toca afrontar a la organización de uno de los festivales más emblemáticos de Argentina, también lo sufrieron a pocos kilómetros sus pares de Jesús María con la diagramación del Festival de Doma y Folclore, donde ya habían advertido sobre las complicaciones con la contratación de artistas por el precio de la divisa estadounidense.