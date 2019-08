Política (Paralelo 32).- En el desarrollo de la campaña electoral hacia las elecciones PASO del 11 de agosto, estuvieron en Crespo referentes de la lista oficial de Juntos por el Cambio en la provincia, la Lista 502 C “Juntos somos el Cambio”. Visitaron Paralelo 32 los precandidatos a senadores nacionales Alfredo De Ángeli y Stella Olalla de Moreira y el precandidato a diputado nacional Gustavo Hein, acompañados por el intendente Darío Schneider.

Destacaron que están realizando reuniones de campaña electoral para las elecciones PASO en la lista oficial en la que pegan las candidaturas de diputados y senadores a la precandidatura presidencial de Mauricio Macri y Miguel Pichetto.

Olalla señaló que las prioridades del gobierno de Macri son “en primer lugar, el respeto por las libertades cívicas en este país, la libertad de cada uno, el respeto a los gobernadores en su gestión, se los trata como corresponde y se les asigna lo que corresponde tanto a gobernaciones como intendencias”. Agregó que “esto marcó un estilo” y que “la Argentina, en ese sentido, tiene que crecer, tiene que madurar”.

Bases para una gran Nación

De Ángeli dijo que para la elección del 11 de agosto “debemos ir todos a votar, porque algunos subestiman las PASO, pero hay dos modelos de país en juego y por eso es importante”. Señaló que el gobierno de Mauricio Macri “ha dado muestras de transparencia, seriedad, sinceridad y honestidad; es un gobierno que se ha abierto al mundo y está asentando las bases para una gran Nación. El otro modelo que la oposición ofrece es Venezuela; vemos en la televisión esa gente que sale sin un destino de su país por un gobierno autoritario, donde no se respetan los poderes. El gobierno de Macri está garantizando la institucionalidad y la república, hablamos de independencia de poderes, hablamos de libertad de expresión y de prensa, que en otros gobiernos tuvieron sus falencias donde los que no pensábamos igual éramos discriminados. El progresismo está dando muestra en muchas empresas que hoy están en la apertura al mundo. A Macri lo reconocen como un gran líder en el mundo y muchos argentinos todavía no se han dado cuenta. Lo que pasó con el G-20, el acuerdo con la Unión Europea – Mercosur, que lideró nuestro presidente. Es importantísimo, por eso estamos pidiendo un crédito a la gente por cuatro años más para seguir mejorando la vida de los argentinos”.