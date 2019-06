El 23 de mayo pasado, Sheeran anunció que lanzaría No.6 Collaborations Project. A través de Instagram, puso la lista de canciones y el nombre del o los artistas que habían grabado el tema, pero el misterio radicaba en que los nombres estaban tachados. Aunque ya se conocían colaboraciones como la de Justin Bieber.

Este 18 de junio, finalmente, el músico británico reveló vía la misma red quiénes lo acompañarán en este nuevo trabajo discográfico.

“Gracias a todos los artistas increíbles con los que he trabajado en este disco, por compartir su talento conmigo. No.6 Collaborations Project saldrá el 12 de julio, espero que les guste tanto como a mí”, escribió Sheeran junto a la lista completa de artistas.

“Y así es como dos colorados van a romper todo, estimado público”, comentaron desde la cuenta oficial de Warner Argentina, sello al que pertenecen ambos artistas.

De acuerdo a la lista que mostró, Ed contará con la participación de cantantes entre los que se encuentran Cardi B, Eminem, 50 cent, Bruno Mars y Camila Cabello. Sin embargo, el nombre que sorprendió a todos fue el de Paulo Londra.

El trapero cordobés de 21 años, colaborará junto al rapero inglés Dave en la canción “Nothing on you”, logrando un gran salto internacional.

Recordemos que Londra, que se ha transformado en el argentino más escuchado en Spotify en todo el mundo, rompió todas las listas junto a Becky G al cantar “Cuando te besé”, y colaborar junto al respetado DJ y productor Steve Aoki al colaborar en el remix de “Forever Alone”.

Tras el anuncio del cantante oriundo de Halifax, el cordobés publicó en su cuenta de Instagram: “Guenoooo había una sorpresita que ya está loco jajjaja. Lo que puedo decir en este momento es que los sueños se cumplen y muchas gracias a Ed Sheeran por darme la oportunidad de dejarme hacer lo que hago en su álbum. Emocionau jajaja“, expresó el cantante junto a una imagen que retrata su participación.

Esta es la lista completa:

“Beautiful People” feat Khalid

“South or the Border” feat Camila Cabello & Cardi B

“Cross me” feat Chance The Rapper & PNB Rock

“Take me back to London” feat Stormzy

“Best part of me” feat Yebba

“I don’t care” feat Justin Bieber

“Antisocial” feat Travis Scott

“Remember the name” feat Eminem & 50 cent

“Feels” feat Young THUG & J Hus

“Put it all on me” feat Ella Mai

“Nothing on you” feat Paulo Londra & Dave

“I don’t want your money” feat H.E.R.

“1000 nights” feat Meek Mill & Boogie Wit da hoodie

“Ely to break my heart” feat Skrillex

“Blow” feat Bruno Mars & Chris Stapleton