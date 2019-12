La Iglesia Católica tiene en Pedro Brassesco un sacerdote que, además de su compromiso con la fe, estudió una licenciatura en Comunicación Social, hecho que antes de su ordenación le permitió trabajar en varios medios de relevancia provincial en lugares estratégicos respecto del contenido. Esa impronta y valor agregado de su formación supo canalizarla a través de Radio María y otras formas de difusión que han surgido con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Por eso aprovechamos esta Navidad para consultarle sobre el mensaje de la Iglesia en los nuevos canales de comunicación que se generan con Internet, y el uso de las redes sociales.

— Vivimos en un mundo donde la imagen y las redes sociales ocupan cada vez más espacio y tiempo, la virtualidad parece representar la realidad con más influencia que la presencia. ¿Cómo analiza la iglesia estos fenómenos atravesados por Internet y el uso de redes sociales?; ¿Y qué uso hace de ellos?

— “Para la Iglesia estas cuestiones representan un desafío en orden a su misión prioritaria, que es la evangelización. La Iglesia tiene que anunciar la salvación en Cristo en cada época y lugar, y por eso necesita conocer y valorar las características culturales para que el Evangelio pueda seguir respondiendo a las necesidades más profundas del hombre.

San Juan Pablo II ya hablaba de un nuevo continente a evangelizar: el continente digital. Hoy, como vos mencionás, es un fenómeno que atraviesa todo. No es algo externo a nosotros donde debemos ir. Estamos dentro y es desde allí donde tenemos que reconocer sus características para anunciar la fe. Quiero decir con esto que no se trata de oponerse a las transformaciones de la cultura digital ni de pretender adjetivarlas para hacer un juicio o cambiarlas”, comenzó respondiendo Brassesco a Paralelo 32.

Aunque agregó: “Pero las redes sociales no son sólo un instrumento para difundir la fe, sino que son un medio para provocar un encuentro personal que transforme la vida. El Papa Francisco nos insiste mucho en esto de la cultura del encuentro”.

En este sentido, dijo que uno puede hacer una difusión de contenido espiritual: subir imágenes de santos, oraciones, frases, noticias de la Iglesia. “Eso está bien porque fortalece la fe y hace crecer en la espiritualidad. Pero lo más probable es que, por el fenómeno de la ‘burbuja digital’, que sólo nos muestra lo que Internet registra como nuestro interés, estemos llegando sólo a los ya creyentes. El desafío es traspasar esa barrera para llegar a otros”.

Pero además Pedro insiste que debe propiciarse, más temprano que tarde, un encuentro con personas concretas, “No creo que sea lo mejor que quede sólo en lo virtual. El Papa Francisco hablaba este año al desafío de pasar de las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana”.

— En ocasión de la Confirmación de mi hija, vi que varios de los padres no pudieron dejar de estar atentos al teléfono, era justo el día de la elección presidencial, pero más allá del contexto, ¿Cuál es el límite que se están imponiendo desde la misma Iglesia al uso o mal uso de los celulares?

—“Creo que se trata de educar. Sabemos que para muchas personas hay una dependencia del teléfono y las posibilidades que brinda. Podríamos hablar de una adicción. Y entonces como toda adicción, la persona tiene que reconocerlo y dar los pasos para poder salir.

Se trata de descubrir lo esencial de cada momento y valorarlo como tal. Tener la ubicación y decisión para que nada nos saque de ahí. Si estamos dialogando con una persona, es muy feo que esa persona se distraiga y no nos escuche por atender un asunto del teléfono. Lo mismo podríamos decir para las celebraciones en la Iglesia, porque en definitiva son un momento de encuentro con Dios y con los demás”.

Brassesco refuerza su argumento al mencionar: “Tenemos que recordarnos permanentemente qué es urgente y qué no. La inmediatez de tecnología en comunicación ha acelerado nuestras ansiedades por querer saberlo todo ¡Y ya! Conocer una hora antes o una hora después el resultado de una elección presidencial no va a cambiar mi vida. Saber antes o después el resultado de un partido, no va a hacer que cambie el resultado. Pero sí puedo estar perdiéndome muchas cosas buenas de la vida por engancharme en esa obsesión de creer que necesito saber todo inmediatamente”.

Por eso tiene que ver con una actitud personal en la que debemos ayudar educando —continuó. “Saber qué es lo prioritario en cada momento que vivo para no enloquecerme queriendo resolver todo de manera inmediata”.

— Como persona que ha dedicado tiempo a la Comunicación, si tuvieras que hacer una reflexión sobre el futuro de la religión y las formas de compartir el mensaje de la Biblia, por ejemplo, a los jóvenes, ¿Están las redes sociales como primera herramienta?

— “Nuestra tarea prioritaria es la evangelización. Lo hemos hecho en los últimos siglos desde la pertenencia concreta a una institución eclesial: que vengan y sean parte de la Iglesia. Pero hoy todo lo institucional está en crisis y sin embargo hay una gran apertura a lo espiritual. No se trata de eliminar lo institucional, la religión, pero sí de poner más el esfuerzo en salir al encuentro de las búsquedas espirituales para anunciar el mensaje de Cristo y así descubrir la necesidad de pertenecer a una comunidad. Por eso el Papa insiste tanto en una Iglesia en salida. Y uno de los lugares de salida son las redes sociales. Lo fantástico de ellas es la horizontalidad, se va transmitiendo de uno a otro sin poder controlar o medir su llegada, sobre todo en el caso de WhatsApp. Eso a veces nos da inseguridad, porque las instituciones tienden a mantener todo en ciertos límites. Para ello se necesita creatividad y constancia”.

Y añadió: “Yo creo que las redes sociales son una herramienta muy importante, pero no son omnipotentes ni la solución a toda la comunicación. Hay que utilizarlas, pero sin creer que ellas son la solución completa. El contacto personal sigue siendo muy necesario, sobre todo porque genera compromiso. Las redes sólo informan, pero no comprometen. Creer que todos van a participar porque uno hace una invitación en un grupo de whatsapp es ingenuo. Lo mismo pasó en su momento con los medios tradicionales, con el mail o con las primeras redes como Facebook. Enviábamos un aviso al diario, un mailing o un post y ya pensábamos que todos iban a venir. Lo que realmente genera entusiasmo y compromiso es la invitación personal, al menos te tienen que decir que no en la cara”.

Sabemos que hay gente que quiere llegar con buenas intenciones a miles de personas, pero también el mal está presente en este mundo virtual ¿Qué opinás de las Fake News?

“Me parece que es la versión nueva y a mayor escala de fenómenos tan viejos como el rumor, el chisme, la difamación, la calumnia, etc. Las redes les dan otra posibilidad de transmisión. El tema es que ponemos en Internet una autoridad de verdad que no la tiene. Le atribuimos credibilidad a algo por el sólo hecho de que está en Internet. Pero el origen no es Internet sino las personas que generan la falsa noticia, seguramente movidos con fines diversos. Por eso, así como hace años se educaba para interpretar o leer los medios, también hoy hay que dar herramientas para poder discernir qué puede ser verdadero y qué no, qué es una opinión y qué una información, poder distinguir los géneros y no engancharnos en esta especie de chisme digital”.

— En esta Natividad del Señor, hay cientos de memes y demás comentarios que se envían de uno y otro lado del mundo a quienes valoran este momento como el central para los cristianos, pero tengo la sensación que cada vez más la virtualidad le gana a la espiritualidad, ¿Dónde está el equilibrio?

— “En saber que la virtualidad es sólo una parte de nuestro mundo de relaciones. Es una dimensión muy presente hoy por las posibilidades tecnológicas, pero somos personas necesitadas del contacto real con otras personas y con Dios. Tenemos tanto para disfrutas con nuestros sentidos, con nuestra relación corporal y espiritual, que no podemos privarnos de esa riqueza pensando que la virtualidad puede reemplazarlo todo.

Lo virtual puede enriquecernos también, pero si la absolutizamos nos empobreceremos en otros aspectos.

Por eso la Navidad nos retorna a lo simple, a la ternura de un Dios niño recién nacido, al estar atentos a otras señales de Dios en nuestra vida que sólo algunos supieron reconocer esa noche: los pastores, los magos. La Navidad nos recuerda que Dios es amor, y el amor es concreto, se puede manifestar virtualmente, pero sólo se puede vivir en el encuentro personal. Por eso Dios se hace cercano, se hace hombre. La Navidad nos recuerda lo esencial de nuestra humanidad y a su vez nuestra dignidad como hijos de Dios”.