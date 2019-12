Este miércoles por la noche, en la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, ubicada en María Grande, los integrantes del Consejo Directivo junto a los delegados de los clubes participantes, se reunieron con el fin de ir cerrando el formato y la fecha de inicio del próximo torneo.

En diálogo con Daniel Senger, quien se encuentra al frente del Consejo Directivo, comentó: «Acordamos con los delegados de los clubes, llevarlo adelante durante el próximo año. Es un principio de acuerdo, para tratar de implementar ese nuevo formato». Luego agregó: «De igual manera no está cerrado, porque se van a ir viendo las diferentes posibilidades, que aún no han quedado en claro, sobre todo la fecha de inicio, ya que sería un poco más largo que torneos anteriores».

Por último, Senger dijo: «La idea es hacer lo posible para que se implemente. No lo confirmo en su totalidad, porque hay cosas que aún no se cerraron y debemos seguir puliendo los detalles. El objetivo es trabajar para iniciar a principios de marzo».

Formato de juego

Se disputarían dos torneos en la temporada, cerrando el año con una superfinal, entre el campeón del primer torneo y el segundo, decretando así el campeón anual. La competencia seguiría dividida en Zona Sur y Zona Norte, como lo viene siendo en temporadas anteriores, con la confirmación de los mismos equipos. En el “Torneo Apertura”, que iniciaría el domingo 8 de marzo, se jugarían 9 fechas, todos contra todos de la misma zona. Los primeros cuatro equipos de cada zona clasificarían a los cuartos de final, cruzándose con los de la zona contraría (1º ZS vs. 4º ZN, 1º ZN vs. 4º ZS, 2º ZN vs. 3º ZS y 2º ZS vs. 3º ZN). Luego se jugarían las semifinales y la final. El “Torneo Clausura”, se jugaría de la misma manera, pero invirtiendo la localía.