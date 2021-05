Palos para el Coes y las autoridades municipales

Nogoyá.- El doctor Mario Cornaglia es quien realiza los hisopados a diario en el nodo epidemiológico y en sus palabras cuestionó el accionar del Comité de Emergencias Sanitaria (COES) y sobre todo la liviandad de decisión por parte de las autoridades municipales.

“O somos realistas o somos idealistas. Si somos idealistas vamos a pensar que cierta parte de la población debe hacer las cosas bien, pero si somos realistas debemos evaluar la conducta que hemos tenido hasta ahora y preguntarnos porque llegamos hasta acá”, cuestionó Cornaglia y dijo que no pretendo evaluar lo que han hecho los gobernantes nacionales o provinciales, “pretendo evaluar lo que se hizo en Nogoyá, en el funcionamiento de lo que es el COES se han dado sugerencias para que no se lleven adelante eventos, pero sin embargo se llevaron adelante igual, pese a la recomendación del sector salud” aseguró.

“Hay una parte que se cuida muchísimo y otra que no lo hace y actúa en contra de los que se cuidan. Ahí es donde surge el planteo del rol al COES, por favor cada vez que se brinda una sugerencia acátenla. Me he sentido solo en más de una ocasión, veíamos que los casos aumentaban en abril y no se actuó en la fase preventiva, hoy actuamos en consecuencia. El anuncio del presidente nos dará cierto alivio, pero esas medidas en algún momento se van a relajar”, advirtió.

Para Cornaglia “las sugerencias del hospital debe ser plasmada en los decretos del COES, empecemos de una vez por todas asumiendo errores, acá damos todo, pero desde la otra parte del COES también queremos que se dé todo. De esto se sale con dos pilares, con vacunas y disciplina. Hoy vemos que hay gente que no cree, que piensa que el coronavirus no existe.

Deberíamos haber hecho otra cosa en Nogoyá, deberían haber escuchado nuestras recomendaciones. Queremos que lo que decimos desde salud, esté plasmado en un decreto, es impresionante la disociación entre lo que se dice en el COES y lo que se firma después.

Tenemos un problema y estamos al borde, esto es cuestión de vida o muerte” reconoció.

Una situación desesperante

El director del San Blas, Javier Ascúa confirmó que hay pacientes que se contagiaron con las cepas de Manaos y la británica y lamenta ver que es gente joven la que se contagia.

“Queremos que la gente entienda que ellos no son los responsables de la enfermedad, pero si son parte de la solución” dijo.

El jefe del sector clínica Dr. Sergio Canova, quien coincidió con Ascúa fue determinante con sus palabras: “no puede ser que la gente malgaste la posibilidad de cuidarse, lo único que le pedimos es que no se junten, que solo salgan para lo necesario. Si te reunís con amigos o familiares, tengan la sensación que están jugando a la ruleta rusa, no sabemos a quién le va a tocar. Hay gente de 90 años que la pasa bien y otros de 30 que la pasan muy feo”, expresó.

“Basta de pensar en el ‘total no me ven’ y mientras acá estamos desbordados, no puede ser que tengamos la cantidad de positivos que tenemos. El 60% de los pacientes que tenemos en internación tendrían que estar en una terapia intermedia” reconoció.

Canova graficó la situación límite ejemplificando que si arriba al hospital una embarazada o un vecino con apendicitis, puede correr el riesgo de contagiarse si esto no se revierte y además se cuenta con un atraso mínimo de 24 horas para dar lugar a una derivación.

“Si quieren hacer macanas, háganlas, pero sepan que la situación es desesperante. Es feo tener gente que requiere una mejor atención que no la tenemos aquí y tampoco podemos derivar porque está todo al límite. Traten de quedarse en sus casas, no tenemos soluciones mágicas” concluyó.

Autoridades municipales con Covid

Tanto el intendente Rafael Cavagna, como la viceintendenta Sandra Facello y la concejal Ayelén Correa fueron diagnosticados como positivos para coronavirus, luego de realizarse los correspondientes hisopados durante la semana. También se supo que personal administrativo del Concejo Deliberante arrojó resultado positivo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...