Victoria.- La Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) ha cortado el servicio para internaciones en todo el territorio provincial, son alrededor de 11 mil docentes y jubilados de que no tienen asistencia para internaciones y otras prácticas.

Se ha paralizado la atención en clínicas, internaciones, odontología y oftalmología entre otras.

Desde Paralelo 32 comenzamos a consultar sobre este particular porque en nuestra ciudad personas que trabajaron durante mucho tiempo en escuelas nacionales (que después pasaron a la provincia) quedaron con esta obra social y no tienen ninguna respuesta. Inclusive pudimos acceder a recibos de algunos jubilados que tienen OSPLAD cuyos descuentos oscilan entre 1.200 y 1.600 pesos mensuales, lo que indica que los montos son descontados de los recibos pero no funcionan muchos servicios.

También intentamos hablar con la oficina central en Paraná de OSPLAD (0343-4311234/454) procedimiento que realizamos durante varios días de la semana, en horario de atención, pero fue infructuoso.

La responsable de tramitar las prestaciones en la ciudad de Victoria está de vacaciones.

Recurridos al Secretario de AGMER por nuestro departamento, Mario Cardozo, quien respondió que de acuerdo a lo que informaron al gremio, “Osplad funciona con restricciones y esta cuestión se agudizó ya que ACLER cortó los servicios con ITER. Se están llevando a cabo gestiones para llegar a acuerdos a corto plazo. En todos los casos se trabaja en forma personalizada, si es necesario se deriva los casos a Bs. As. y la obra social se hace cargo del traslado y alojamiento para acompañante”.

Por otra parte, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos cortó los servicios a ITER- Medicina S.A., empresa dedicada a brindar servicios en el campo de la salud a través de la gestión en Red de Prestadores a nivel nacional.

OSPLAD tenía un convenio con esta empresa pero se desconoce si sigue en vigencia.

Atención en consultorio

Por otra parte nuestro Paralelo 32 pudo confirmar que ITER sigue extendiendo órdenes de atención en consultorio, además averiguamos en el Círculo Medico, donde confirmaron que se reciben órdenes de consulta normalmente. El problema se presenta para los afiliados con las internaciones y otras prácticas que no son reconocidas.