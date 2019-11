En una emotiva jornada, Omar Paloma fue distinguido por el Círculo de Prensa Deportiva de Paraná como Maestro del Periodismo Deportivo, distinción que año a año organiza y entrega en sus congresos la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED).

Ante la presencia de familiares, amigos y ex compañeros de trabajo, el relator que se destacara por décadas en el aire de LT14, recibió la distinción de manos del presidente del CPD Juan José Noguera y el Prosecretario Conrado Berón.

“Hace poco cuando le notificamos sobre esta distinción, en apenas un ratito nos nutrió de anécdotas y recuerdos en los que comprobamos que los tiempos y los recursos pueden cambiar. Ya no es necesario pedir una línea telefónica con varios días de anticipación para transmitir un partido, pero el compromiso con el oyente, el lector o el televidente debe ser el mismo. Así como él fue los ojos de quienes lo escuchaban con el oído pegado a la radio, los invito a seguir por la senda que nos marcó el gran Omar Paloma”, expresó Noguera, antes de entregar la estatuilla.

Visiblemente emocionado, Paloma manifestó su agradecimiento al CPD: “Es un honor para mí. Les deseo a ustedes que tengan la misma fortuna que he tenido yo: que, con el paso del tiempo, venga gente a agradecer lo que han hecho. Agradezco esto porque me parece que han sido más que generosos conmigo. Hemos hecho las cosas con sinceridad y hemos tratado de llegarle a la gente con honestidad. Les deseo, lo que es muy difícil, la objetividad en el trabajo, más allá que estemos conformados por una subjetividad. Muchas gracias, muchas felicidades en este día. Y mi reconocimiento, en nuestro trabajo en particular, a los operadores, que sin ellos no hubiéramos podido hacer lo que hicimos; a los locutores, y a mi familia, que me tuvo que bancar durante 40 años sin tenerme en muchos fines de semana. A todos ellos, este premio”.

El reconocimiento se realizó este jueves, Día del Periodista Deportivo, en el marco de la Radio Abierta que se llevó a cabo en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo “Justo José de Urquiza”. Por esta razón, los alumnos de la casa de estudios tuvieron la posibilidad de entrevistar a Paloma, que fue acompañado por su familia y ex compañeros de trabajo como Fernando Enrique Pais, su comentarista durante años y distinguido el año pasado por el Círculo de Prensa Deportiva.