El Consejo Federal de Educación aprobó los protocolos de regreso a las aulas que presentaron los gobiernos provinciales de Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes. Según explicó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en algunas provincias volverán las clases en todo el territorio pero en otras, como por ejemplo en Santa Fe, solo se retornará en aquellas localidades pequeñas en las que no hay circulación del virus y que se encuentran en fase cinco desde hace un mes.

Algunas provincias volverán el 3 de agosto y otras, a partir del 15. El anuncio del día concreto lo hará cada gobernador. Las escuelas volverán a abrir, aunque esto no implicará un retorno a los horarios normales de clases, sino que se continuará con una modalidad a distancia, aunque esto no significa de forma virtual, aclaró Trotta quien mantuvo reuniones este martes por la mañana con los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saa (San Luis), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes); y resolvió que se avanzará en una progresiva vuelta a clases. Allí anunció que el Ministerio impulsará una campaña para un regreso seguro, sobre todo para llevar tranquilidad a las familias a la hora de volver a enviar a sus alumnos a clase. «Los pacientes y docentes que pertenezcan a grupos de riesgo no van a volver a clases presenciales. Las familias que tengan temor, podrán continuar el aprendizaje en el hogar», dijo el ministro.

Al ser consultado sobre cómo será la promoción de un año a otro, Trotta descartó el término «automático» y explicó que «No hablamos de promoción automática. Eso sería promocionar sin haber acreditado el aprendizaje. Lo que decimos es que, a medida que no se pueda acreditar, van a ser rearticulados en el año siguiente. No se dan por perdidos los aprendizajes, sino que los estamos rearticulando para que se puedan acreditar dentro del ciclo educativo. Por ejemplo, vamos a establecer un módulo presencial en las universidades para que colaboren en el cierre del ciclo secundario», dijo.