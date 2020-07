Victoria.- Nuevamente se produjeron intentos de estafas a través de llamadas telefónicas y algunas lograron su cometido. El Jefe de Policía de la departamental Victoria, Com Myor. Omar Regondi, comentó que desde la repartición están haciendo un llamado de alerta a la población con respecto a este tema. Aconsejan que cuando reciban una llamada comunicando que el resumen de la tarjeta de crédito está mal, porque el monto que figura es mayor al que tiene que pagar y que para poder solucionarlo piden número de documento y de la tarjeta, entre otras cosas, que corten inmediatamente y avisen a la policía. “Mediante este ardid ofrecen volver a mandar el extracto, pero le están pidiendo número de tarjeta y el código de seguridad que figura al dorso. Con estos datos los estafadores hacen compras por internet, utilizando la numeración, inclusive hasta puedan gestionar un crédito”.

Se han producido casos en nuestra ciudad de personas que han sido burladas en su buena fe, generando un perjuicio económico importante.

En diálogo con Paralelo 32, señaló que estas últimas semanas nuevamente se encontraron con una nueva estrategia delictiva, personas que han puesto en venta vehículos por las redes sociales, reciben un llamado telefónico del supuesto interesado. Nuestro medio pudo escuchar un audio que trascendió por distintos medios, donde el potencial comprador dice más o menos lo siguiente: “te hablo porque me interesa el auto que vos vendes, tengo otro que es similar pero no esta tan bien como el tuyo, yo te lo quiero comprar. Me tenés que mandar el CBU y datos personales, pero tiene que ser ya en este momento, sino vas a perder el negocio y compro el otro vehículo”. Mucha gente incauta les sigue las indicaciones, porque después recibió otros llamados, para que concurra al cajero a ver si llegó la transferencia, y con mucha convicción los delincuentes les van haciendo realizar determinadas acciones, que terminan cuando se da cuenta la víctima que le falta mucho dinero en cuenta. “Es muy difícil que alguien compre un auto a un desconocido si mirarlo y solo por la foto”, remarcó Regondi; esto ya debería genera desconfianza en el vendedor.

Otro método de estafa

Nuevamente una persona fue víctima de una estafa a través del ardid donde le indicaban que había sido beneficiada del IFE.

Un supuesto abogado del ANSES se comunicó para solicitarle que se dirigieran al cajero, y que desde la cuenta de la madre ingresaran unos números de CBU para realizar la supuesta operación que les permitiría recepcionar el pago. “El individuo en ningún momento permitió que se corte la comunicación telefónica, y una vez realizado el procedimiento solicitó le remitan por whatsapp una foto del ticket al número (351-6082477)” indió Regondi.

La víctima, al cabo de unos minutos revisó los últimos movimientos de la cuenta para corroborar si había recibido el pago del IFE, constatando que en realizada le habían sacado un crédito por por $100.000 (cien mil pesos) “al intentar comunicarse nuevamente con el número que la había llamado, el mismo se encontraba bloqueado”, comentó el Jefe de Policía.

Reiteró que las personas que reciban estos llamado tienen que comunicarse directamente con cualquiera de los números que tiene la policía. Teléfonos: 101 – 422222 (Comando Radioleléctrico) – 421249/422558 (Jefatura)