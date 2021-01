Nueva encuesta de DC Consultores y los números que reflejan el estado de ánimo de la sociedad entrerriana

Una encuesta realizada entre el 8 y 9 de enero en Entre Ríos muestra cierta estabilidad en la imagen positiva del gobernador Gustavo Bordet, y sigue siendo muy negativa la percepción sobre el presidente Alberto Fernández.

El trabajo de DC Consultores se hizo con la metodología de consultas a dispositivos móviles a 930 casos con margen de error de +/- 2%. La encuesta refleja que el gobernador Gustavo Bordet tienen una imagen positiva del 27.1%; su imagen regular se encuentra en el 35.4%, mientras que la imagen negativa es del 37.2%.

Las mediciones para el presidente Alberto Fernández son del 26.5% de imagen positiva, 15.9% de imagen regular, y una imagen negativa del 56.3%.

Las medidas tomadas en pleno período de cuarentena, fueron analizadas en la encuesta. Ante la propuesta de calificar de 1 a 10 el manejo de la pandemia por parte del Gobierno Nacional, la votación muestra un puntaje de 4,8; reflejando una desaprobación importante.

La respuesta ante la pregunta Si usted fuera Presidente, ¿volvería a implementar una cuarentena estricta?, indica que el 20.2% dijo que Si; el 73.4% optó por el No; en tanto el 6.4% dijo que no sabe o no contestó.

Luego, ante la consulta sobre de quién es la culpa del aumento de contagios, el 27.5% dijo que del Gobierno y el 63.9% indicó que De la Población, mientras que el 8.6% dijo que no sabe o no contestó.