M. Grande.- «Que estos centros educativos se van a cerrar, jamás lo expresamos nosotros. La primera vez cuando convocamos a la coordinadora de estos centros (Laura Albarenque) para informarle de la medida que se rescindía el contrato de comodato con el CGE, no concurrió. Y la segunda convocatoria, cuando vino por primera vez la gente del Concejo, no estuvieron porque estaban de vacaciones», señalo Solari. De esta manera, por primera vez el Intendente se expresaba públicamente tras la polémica creada entre el municipio y los dos centros educativos a los que se les pidió la restitución de los edificios.

En tanto con las autoridades educativas provinciales ha habido un buen dialogo. Primeramente me reuní en Paraná con el Presidente Martín Muller, donde hubo una charla sincera, donde cada uno expresó su posición. Luego, ya en dos oportunidades nos visitaron en nuestra ciudad, en una de esta visitas estuvo la supervisora zonal Adela Ramírez, que es oriunda de María Grande. También vino gente de arquitectura donde se propusieron diferentes lugares para el funcionamiento de estos centros educativos. Se puso a disposición el Centro Digital de Capacitación (CDC), que está muy bien equipado. Aquí la idea es que funcione como le venía haciendo un centro de capacitación informático, pero también cursos de marketing y diseño. Y por otra parte, hay un espacio importante en la parte posterior, que se adecua a los cursos de cocina. Otro lugar que se ofreció es el anexo de la Biblioteca Pública, que actualmente no está equipado pero ediliciamente está muy bien. Esto se podría adecuar para aquellas personas que quieren terminar su escuela secundaria, lo mismo se está pensando en capacitaciones para asistentes en servicios turísticos. En el Hogar Municipal de la tercera edad, donde ya se venía trabajando, queremos implementar un costurero municipal y este espacio ofrecemos para compartirlo con los centros educativos. El curso de lenguaje de señas continuará en el CIC, lo mismo que los talleres que venían funcionando en el Barrio Sur, que entiendo podrán seguir allí. En cuanto al lugar del Barrio Castaldo, lo vamos a refuncionalizar. Allí habrá un Centro de atención barrial, pero proponemos que ha tiempo compartido, puedan seguir funcionando algunos talleres del Centro Nº 390. En tanto el Centro 21, la administración se consensuo con la gente del CGE reubicarla en un espacio de la Escuela 180. En tanto el edificio de Lisandro de Torre e Intendente Taborda, se estaría destinando a la creación de un jardín maternal, que funcionaria en horario nocturno para madres que estudian y de mañana para madres que trabajan en el municipio u otras dependencias del estado. O también podría ser el área de la mujer que se piensa crear, llevando el Jardín maternal al CIC. En definitiva, lo que queremos es que no haya actividades que se superpongan con otras que ya están en la ciudad, y por otra parte que se abran nuevas posibilidades, de acuerdo al perfil que queremos darle a nuestra ciudad, da manera que entiendo que hay una propuesta superadora», argumentó el Intendente.

(Fuente: María Grande al Día)