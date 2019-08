Legisladores, funcionarios, candidatos, y dirigentes de Juntos Por el Cambio se reunieron este martes en Crespo para relanzar la campaña camino a las elecciones Generales de octubre.

El principal orador fue el ministro Frigerio, quien durante su discurso admitió ser el primero en “enterarse y sorprenderse” de los resultados disímiles que el escrutinio de las PASO estaba arrojando respecto de las encuestas el pasado domingo 11 de agosto.

Al respecto dijo: “Al estar en el Correo Argentino, fui el primero en enterarme y en sorprenderme de las diferencia del escrutinio respecto de lo que nos decían las encuestas. Y creo que lo peor que uno puede hacer frente a un resultado electoral es enojarse, lo que hay que hacer, como dijo el Presidente, es escuchar y entender ese mensaje de las urnas. Nosotros lo escuchamos, lo entendimos y lo empezamos a corregir”.

“El país como nunca ha fijado un norte que ha permitido que nosotros, pero sobre todo nuestros hijos y nietos, vivan en un país mejor. Veníamos transitando por un camino y creo que necesariamente hay que buscar otro, que cuide más a nuestra clase media, a nuestros trabajadores y a nuestras pymes. Este fue el mensaje de las urnas, de atender el presente y esto el presidente ya lo entendió”, reflexionó el funcionario.

En esa misma línea, Frigerio admitió que “claramente no hemos podido resolver muchas cuestiones económicas que en Argentina se vienen repitiendo en los 70 últimos años, esto quiere decir que no hemos podido salir de esa dificultad. Si hemos cambiado muchas otras cosas; le hemos sacado de arriba la pata al campo y hemos hecho que florezca todo su potencial, hemos construido un país federal en serio, hemos vuelto a ser respetados en el mundo y nos hemos integrado de manera inteligente, hemos recuperado la república en serio, una democracia plena, libertades individuales y una Justicia independiente”. Acerca de los logros del Gobierno nacional, también enumeró la lucha contra las mafias y el narcotráfico, la mejora en la infraestructura, y el “haber dejado atrás la asociación de obra pública con corrupción”.

No obstante volvió a hacer hincapié en que durante estos casi cuatro años no pudieron “resolver muchos problemas de la gente”. “Eso tenemos que aceptarlo y tenemos que cambiarlo en estos dos meses que nos quedan para revertir el resultado de las PASO, porque es muy importante que Argentina llegue al ballotage, y para eso necesitamos conseguir tres puntos más de votos y que la oposición baje tres más. Ese es nuestro objetivo concreto de cara al 27 de octubre”, dijo ante el aplauso de los presentes.

Frigerio explicó al auditorio que “la importancia de llegar al ballotage radica en que la Argentina ha tenido en general gobierno con mayorías absolutas en ambas Cámaras y que no han sabido gobernar con esas mayorías, que se han transformados en autoritarismos y cometido excesos en la gobernabilidad. De llegar al ballotage, cualquiera que gane va a tener que gobernar en equilibrio en términos de fuerzas parlamentarias. Ese es un buen mensaje para la república., tenemos que llegar al ballotage”.

Durante su discurso, Frigerio aceptó que varias de las medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional luego de la derrota como la eliminación del IVA de la Canasta Básica y el aumento del mínimo no imponible de Ganancias, provocaron el enojo de los gobernadores por tratarse de “medidas inconsultas”.

“Esto es cierto. No tuvimos mucho tiempo de discutirlo, pero entendíamos que todos estábamos de acuerdo en que muchos trabajadores dejaran de pagar ganancias, por ejemplo”, dijo y las justificó además, sosteniendo que formaban parte de “la plataforma de nuestro adversario político”.

No obstante, advirtió que el Gobierno de Mauricio Macri podría haberse equivocado: “Estamos abiertos al diálogo si estas medidas generan alguna imposibilidad por parte de las provincias o los municipios para hacer frente a sus obligaciones. Nosotros estamos convencidos de que no, pero recién en 60 días vamos a saber el impacto de estas medidas y vamos a poder sentarnos a arreglar”. “Como desde el primer día nos hemos sentado a dialogar con las provincias, como cuando comenzamos a gobernar, que Entre Ríos estaba fundida y no pagaba los salarios, la obra pública y los insumos en los hospitales, y aún con el Estado quebrado a nivel nacional nos sentamos para ayudar, no al Gobierno provincial, sino a todos los entrerrianos. Lo mismo vamos a hacer si es que estas medidas tienen algún impacto no querido en las finanzas”.

En este punto, aprovechó para criticar a los 13 gobernadores que denunciaron a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia por las medidas económicas implementadas tras las PASO: “Llama la atención que cuando con el Gobierno anterior les sacó a las provincias miles de millones de pesos al quitarles el 15 por ciento de la coparticipación, algunas provincias como esta no le hicieron juicio a la Nación, cuando claramente provocaron un desbarajuste en las cuentas. Eso es bueno recordarlo, aunque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera”.

Ya finalizando, el funcionario macrista aseguró sentirse “un hombre del federalismo” y “no un ingenuo por hacer obras públicas en todos lados y no solo en donde gobierna un par del mismo espacio político”.

“Hoy la obra pública no es prenda de cambio, sino la solución a los problemas concretos como tiene que ser. No tiene que volver a ser como antes en donde los cordobeses, correntinos y porteños no recibieron un peso porque no se arrodillaron frente al poder central. Queremos sostener estos valores, no volver atrás y corregir todas las cosas que haya que corregir para que la gente nos siga acompañando y se sienta contenida y acompañada por este espacio político”, señaló.

Por último, se dirigió puntualmente a los entrerrianos: “Se puede ganar o perder, pero si uno va a perder que se dejando hasta la última gota de sangre. Tenemos que ganar en Entre Ríos porque el 27 de octubre la Argentina va a estar mirando qué hacen los entrerrianos y a qué apuestan”.