Crespo (Paralelo 32).- A raíz de consultas e inclusive indicaciones que algunas personas habrían recibido en la vía pública aparentemente por personal de la GUM, que tiene a su cargo el control de la circulación de personas, respecto de la obligatoriedad del uso de barbijo o tapaboca casero, el secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad, abogado Hernán Jacob desmintió la especie en declaraciones a Paralelo 32.

En el contexto de una nota más amplia que saldrá publicada en la edición impresa del próximo sábado, donde se abordan otros tópicos, el funcionario fue muy claro y contundente.

“No es así –dijo ante nuestra consulta-. Si alguien de quienes están en los controles lo ha dicho fue por su cuenta, porque no tienen ninguna instrucción para exigir el uso de barbijo a la gente que está circulando en la vía pública o en algún vehículo particular. No hay obligación de usar barbijo social o cubreboca o lo que fuere para circular”.

“Nosotros –agregó el funcionario- nos ajustaremos a lo que exija la provincia. Se lo hemos planteado desde el Comité de Emergencia Sanitaria en ocasión de la visita de la secretaria de Salud Pública de la Provincia, Dra. Carina Reh y ellos no son muy partidarios del uso de estos dispositivos”.