Crespo- Luego que el miércoles 1º de julio se confirmara el primer caso positivo de Covid-19 en un profesional de la salud de nuestra ciudad, se conoció que los contactos directos en el plano familiar y laboral dieron resultado negativo, aunque todos siguen aislados cumpliendo la cuarentena como indica el protocolo. Entre los aislados por indicación de Epidemiología de la provincia y quienes lo hicieron por precaución al haber tenido algún tipo de interacción con el profesional o el grupo más vinculado, hay unas 100 personas cumpliendo cuarentena, a las que no les hicieron hisopado y se controlan con los síntomas.

Por otra parte, hay 120 personas con las que estuvo el profesional o atendió 15 días antes de empezar con el cuadro clínico, en investigación epidemiológica, para determinar el nexo.

El Dr. Gabriel Udrizar habló en exclusivo con Paralelo 32 sobre su salud y el cuadro clínico que motivó el hisopado donde fue detectado como el primer caso positivo de Covid-19. “Tenía una angina bacteriana, con placas, que se trata con Optamox, y fiebre. Todo personal de salud con fiebre, por protocolo, tiene que realizarse un hisopado, teóricamente. El cuadro evidente y apareció el domingo 28. Pero el lunes me hice ver con una médica de Crespo, la Dra. López, que tiene a su cargo el tema de epidemiología en Clínica Parque, donde trabajo y ella maneja clínica médica, para ver si realmente necesitaba el hisopado. A partir de la toma de la muestra me aislé completamente en un sector de mi casa, a la espera del resultado”.

“De no haber hecho el hisopado – reflexiona- tal vez no pasaba nada porque no tuve síntomas. Ese lunes ya no tuve fiebre y si lo hubiera tratado como una angina común el miércoles hubiese vuelto al trabajo y si fuera el caso, desparramando virus por todos lados”. Al respecto añade “hay que invitar a que cada uno que entre en el protocolo se haga el hisopado. Mucha gente teme dar positivo y estar aislada, que es horrible, como estar preso”.

– ¿Qué tiempo transcurrió entre la toma de las muestras y que Epidemiología dio el resultado y aplicó el protocolo de aislamiento?

– Me hice la muestra el lunes, martes fue a Epidemiología y el miércoles tuve el resultado. A partir de ese momento se aislaron los contactos estrechos. Entonces decidí difundir mi nombre a pesar de que podría desatarse una cacería de brujas, y además ser el primer caso no es lo más lindo. Los pacientes que había atendido estaban todos registrados y se los podía ubicar, pero lo hice por si alguien más estuvo conmigo esas 48 horas antes que yo no recordara, para que esté atento y haga el aislamiento.

– ¿Usted pudo ver los análisis o simplemente recibió la información que dio positivo?

– Los mandan por correo electrónico. Cada paciente recibe su resultado, aparte del médico y la institución donde lo hicieron. Es necesario tener la ficha para justificar después el otro test.

– ¿Le informaron cuántos hisopados más le harían durante el tiempo de aislamiento?

– Me hicieron el hisopado que dio positivo y tengo que esperar 15 días para el otro hisopado que analiza Epidemiología. Si me da negativo y no tengo síntomas puedo volver a hacer la vida habitual. Eso será el próximo lunes y estaré atento a lo que me indiquen desde el organismo provincial.

– Las personas de su entorno que fueron aisladas y les dio negativo ¿Requieren un nuevo hisopado?

– No. Solamente se manejan con síntomas. Si llegan a tener síntomas se hace hisopado, igual que los pacientes que vi el viernes y el personal de salud que estuvo conmigo los días previos en el quirófano.

El hisopado se lo hicieron a los más cercanos, como mi familia porque estuve en contacto estrecho con ellos hasta el día que me aislé, compartiendo todo. Mi señora y mis hijas tienen que cumplir el protocolo conmigo.

– ¿Qué lo llevó a realizarse un hisopado por cuenta propia en el ámbito privado?

– Nada, como no tenía síntomas quería saber cómo estaba evolucionando y me dio negativo. Me hice el PCR, tiene un costo importante y es el mismo estudio que hacen provincia y nación, con la misma técnica y en un laboratorio privado de Rosario autorizado para hacerlo, que cuenta con el aval del ministerio de Salud y el ANMAT.

– ¿Cree que realmente contrajo Covid 19 o considera que hubo factores en el cuadro clínico de la angina, que pudieron haber influido en arrojar un resultado positivo?

– El resultado positivo es positivo. No hay un falso positivo. El PCR mide una cadena específica de ese virus. No comparte con ningún otro. Asi que tengo que tomarlo como positivo, por más que no haya tenido síntomas graves. Después, en su momento, haremos los anticuerpos necesarios para saber si realmente tuve posición o no y dentro de la posición si tengo la posibilidad de ser donante de plasma. Creo que todo paciente positivo lo tiene que hacer si quiere donar plasma, porque se debe determinar que ese plasma tenga una cierta cantidad de valores para que sirva a otro paciente que lo necesite.

– ¿Por qué estimaban que su nexo epidemiológico sería de Paraná?

– Será por cercanía y porque hay médicos de Paraná que vienen a atender en Crespo. Con el que más contacto tuve, también lo hisoparon y dio negativo. El foco nuestro era Paraná y de la costa del Uruguay por la ruta 14, Buenos Aires.

– En nuestra provincia hay casos que dieron positivo pero sus contactos estrechos, como en su caso, no se contagiaron. ¿Tiene alguna explicación desde Epidemiología por qué ante un virus que se presenta muy contagioso, los más cercanos, no se contagiaron?

– No. Tendrían que preguntárselo. Ellos consideran el test positivo y es positivo. Nunca en medicina dos más dos es cuatro, siempre hay un 99,99% de posibilidad, nunca da el 100. Lo tengo que tomar como positivo, pero igual tomaré todas las medidas de precaución como si nunca hubiera tenido el virus, usar el barbijo, todas las cosas para protegerme, porque en realidad todavía no se sabe si esta enfermedad puede generar un nuevo contagio.

–¿Cómo se sintió tratado a raíz de esta situación por la sociedad en general?

– Mimado. La gente me trató muy bien. Excelente. Enseguida se comunicaron conmigo para ver cómo estaba, para lo que necesitara. De un supermercado donde siempre hago las compras me llamaron para ver si necesitaba cualquier cosa, me preparaban el pedido me lo traían, todo apoyo total, tirando para arriba. La verdad recibí bastante comida estos días. Pasan, tocan timbre, me dejan una torta, miel. Tengo un grupo de amigos médicos con los que terminé la facultad, de Santa Fe, Diamante, Paraná, Rosario, no lo podían creer, les comentaba que es así, es una sociedad diferente.

Udrizar, que esta semana se prestó a las entrevistas con los diferentes medios de la ciudad, dijo que tras conocer el resultado positivo lo embargó un sentimiento de culpa. “Tengo mi mamá, mi abuela, pacientes grandes con riesgo y tenía miedo de contagiarlos. Preguntaba en qué fallé, qué hice mal para haberme contagiado. Con el paso de los días me fui calmando. Hacía todos mis controles, tomaba temperatura cada 3 horas, el pulso cada 2 horas, me contacté con amigos y conocidos de Bs. As. y Santa Fe que manejan Covid-19 para ver qué síntomas de alarma debía tener”.

Finalmente el profesional instó a sus colegas que ante el síntoma que tengan se hagan el hisopado. Asimismo llamó a la conciencia de cada una de las personas a cuidarse y utilizar los elementos de protección que se indican. “No vamos a estar encerrados toda la vida, en algún momento vamos a salir, nos vamos a contagiar, en algún momento va a salir la vacuna, establecerán grupos de riesgo como la gripe, nos tenemos que manejar con los síntomas”.