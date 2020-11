Niño jugando con un encendedor desencadenó el incendio de su vivienda

Crespo.- Bomberos voluntarios trabajaron en un incendio de estructura de una vivienda familiar de IAPV en calle Saavedra (peatonal Los Gorriones), entre Almafuerte y Ameghino en Barrio Guadalupe, donde la familia sufrió importantes pérdidas materiales. El fuego se originó en un colchón, en circunstancias en que un niño se encontraba en una habitación jugando con un encendedor y se propagó a la cocina y el baño.

El Jefe del cuerpo activo de Bomberos, Pablo Gettig Jacob dijo a Paralelo 32 que la vivienda tiene la particularidad de que la habitación del fondo no tenía salida exterior. “Esto dificultó el trabajo de bomberos porque no había ventanas para ventilar o hidroventilar, como le decimos nosotros; pero favoreció para que las llamas no se propaguen al resto de la casa. La habitación donde se originó el foco ígneo tenía una puerta de acceso que daba al baño y al pasillo.

El trabajo de los voluntarios se complicó mucho. “Había mucha ropa, mucha madera en la habitación, de la cama y del ropero y eso generó mucho calor. Se mantuvo un tiempo largo hasta bajar la temperatura, asegurar las llamas, después se trabajó en sacar todo el humo” – señaló el jefe de bomberos. El siniestro puso en riesgo a una casa aledaña, sin llegar a dañarla. Los vecinos desprendieron preventivamente una parte del machimbre del cielorraso y empezaron a bajar la temperatura de la pared divisoria con mangueras domiciliarias.