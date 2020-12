Neymar y la entrerriana Emilia Mernes ¿están a punto de blanquear el romance?

Neymar y la cantante entrerriana Emilia Mernes (ex cantante de Rombai), están a punto de blanquear el romance que mantendrían hace un año. Yanina Latorre dio los datos del comienzo del romance entre el futbolista y la morocha, oriunda de Nogoyá. «Tienen un vínculo sexual hace un año. La buscó por Instagram, la agregó. Le encantó. No es una relación formal. Es un touch and go», señaló la rubia en el programa LAM.

«Neymar le escribe por Instagram, ella es joven y soltera, tiene 23 años. La llevó en avión privado en Brasil. Imaginate que si el Pocho Lavezzi llevaba y traía…», agregó Yanina sobre la relación, publicó ElTrece.

Polémica fiesta

Tras el informe sobre el incipiente noviazgo, Latorre dio datos de las ostentosas fiestas de fin de año que el futbolista lleva adelante en la mansión. El «Neymarpalooza», como fue bautizado por los internautas que fueron a las redes sociales a comentar las informaciones, fue negado por la asesoría de Neymar.

En sus redes, el jugador de 28 años ha compartido fotos con sus padres, hermana e hijo, pero no se ha pronunciado sobre la supuesta celebración de año nuevo. Los comentarios a sus posts fueron restringidos.

En su mansión

Neymar, acostumbra pasar sus vacaciones en su mansión en Mangaratiba. El astro compró la mansión en 2016 y, según medios de comunicación, la propiedad se encuentra en un terreno de 10.000 m2, incluyendo helipuerto, canchas deportivas, spa, sauna, sala de masajes, gimnasio y áreas para comida y bebida.

En medio de la avalancha de críticas, una agencia local de eventos, Agencia Fábrica, afirmó en un comunicado que estaría a cargo de un «evento de fin de año en la región de la Costa Verde, en el estado de Rio de Janeiro, que recibirá aproximadamente 150 personas», sin mencionar al contratante de la fiesta. «El evento se realiza cumpliendo todas las normas sanitarias determinadas por los órganos públicos», asegura.