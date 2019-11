A unos días de anunciarse que Netflix dejará de funcionar en algunos televisores de Samsung, Vizio y dispositivos Roku, un representante de la compañía ofreció más detalles del por qué los dispositivos antiguos no soportarán el servicio de video en streaming.

De acuerdo con Gizmodo, la medida afectará a un pequeño número de personas con las cuales . El problema parece radicar en la compatibilidad con nuevo software, ya que Roku especificó que los reproductores afectados utilizan el DRM Windows Media, mientras que Netflix usa Microsoft PlayReady desde 2010.

Samsung no ofreció detalles concretos y se limitó a decir que esta situación afecta a los televisores vendidos en 2010 y 2011 en Estados Unidos y Canadá. Esto último no es del todo cierto, ya que algunos modelos afectados de la serie C y D también se distribuyeron en México

Respecto a Vizio, los televisores que dejarán de ser compatibles a partir del 2 de diciembre son aquellos vendidos entre 2012 y 2014 que utilizan Vizio Internet Apps (VIA). Para seguir disfrutando Netflix, la empresa sugiere adquirir un modelo más reciente con el sistema VIA Plus.

En caso de encontrarse en el grupo afectado, la opción más asequible sería comprar un Chromecast. Netflix también es compatible con consolas de videojuegos de la generación actual y anterior (Xbox 360, PS3), así como decodificadores de cable.