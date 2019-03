Crespo.- El precandidato a intendente del peronismo Cristian Kaehler está trabajando para llegar a la intendencia de Crespo. Desde agosto del año pasado tiene abierta una sede de su línea interna, tomando como referente a nivel provincial el gobernador Gustavo Bordet. Kaehler se presenta personalmente diciendo que “nací, viví y estudié e hice mi familia en Crespo”. Destaca que su estabilidad económica le permite incursionar en la política. “Gracias a Dios, tengo mi situación económica, de alguna manera, resuelta en mi actividad privada y eso me permite dedicarme a la política, no por necesidad económica, sino porque me gusta hacerlo y porque es mi preocupación por la ciudad de Crespo”.

A disposición de la gente

Al redondear su discurso de campaña, Kaehler subrayó: “Quiero ponerme a disposición de la gente, creo que la política sana hoy se hace hablando con la gente. Que la gente me transmita lo que necesite y crea que hay que mejorar. Nosotros estamos hace un tiempo caminando, es una satisfacción enorme caminar y hablar con el vecino, porque es la mejor forma de ver la realidad. La gente necesita decir lo que quiere y cómo se siente”.

Durante la entrevista, afirmó que “el que mejor conoce el barrio es el vecino” y que un dirigente político debe “caminar los barrios y hablar con la gente, es la mejor manera de hacer un gobierno exitoso”. Luego agregó: “Creo que necesitamos tener un gobierno que esté a la altura de las circunstancias en el sentido de la gestión para la radicación de empresas, para una nueva escuela, para viviendas”.

El local de su agrupación está en Rivadavia 912. También tienen página de Facebook ‘Cristian Kaehler’.

Propuestas

Durante la entrevista, Kaehler se refirió a propuestas e ideas en diversos temas que importan en nuestra comunidad.

Educación: Destacó que Crespo “necesita, sí o sí, una nueva escuela primaria, porque no hay cupos”. Agregó que, caminando por un barrio, vio matrimonios jóvenes con hijos de tres o cuatro años, que están muy preocupados “porque ya saben que no van a tener cupo”.

Trabajo y desarrollo económico: Lo definió como “otra de las necesidades fundamentales de la gente”. Especialmente en la juventud de 18 a 30 años, que tiene “un problema serio”, la falta de trabajo. Su idea principal es “brindar el lugar, los espacios y las gestiones para que las empresas inviertan y se desarrollen en nuestra ciudad y generen mano de obra”. Lo presentó como alternativa para generar empleo y dar contención a la gente de Crespo.

Parque Industrial: Hacer obras de infraestructura para que se radiquen nuevas empresas, especialmente en la ampliación pasando el predio industrial actual, del otro lado de la ruta 12. “Se extendió 17 hectáreas para la instalación de una empresa, pero no tiene la obra de infraestructura eléctrica necesaria para poder avanzar”. Aclaró el precandidato que “hicimos una gestión con el gobierno provincial para que salga esa obra”.

Obras Públicas: Dijo que se requiere un plan estratégico de desarrollo y la ampliación del asfalto. “Caminando los barrios, los reclamos fundamentales son por vivienda, trabajo, educación y asfalto”, aseguró y completó: “Sé en carne propia lo que es la calle de broza, sobre todo en verano; es un problema serio y hay que buscar una solución”. Consideró urgente destinar una parte importante del presupuesto en mejorar calles y pavimentar. Pero aclaró Kaehler que no quiere caer en “falsas promesas” diciendo un número de cuadras a asfaltar, ya que primero habrá que hacer “un análisis serio del presupuesto y ver qué partidas se pueden destinar a ese sector”.

Desarrollo Social: Frente a problemas como violencia de género y adicciones, el entrevistado dijo que “no podemos desconocer los problemas de alcoholismo y adicciones; es un problema que me preocupa muchísimo y no tiene una sencilla forma de resolverlo”. Agregó que “debemos estar en conocimiento de los programas que existen a nivel provincial”. Comentó que la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, le contó sobre los programas existentes.

“Lo primero que debemos hacer es golpear la puerta al ministerio de la provincia” y solicitar información, especialmente en prevención de adicciones, “en las escuelas y en la sociedad en general, porque no es un problema sólo del municipio”. Destacó que la violencia de género está directamente relacionada con el alcoholismo y la drogadicción, como “desencadenantes de esos problemas”. Señaló que “hay que empezar a estudiar, llamar a especialistas y ver cómo resolver las cuestiones en serio”. Subrayó que “son tareas de mediano y largo plazo” y que “no se solucionan con un cambio de gobierno de un día para el otro”.

Seguridad: Dijo que el intendente debe estar directamente relacionado con el jefe de la comisaría local. “Las acciones que se realizan en prevención por la Policía, deberían ser apoyadas, controladas, vistas por el intendente, es fundamental”, agregó. Planteó que la falta de personal en la comisaría es un problema de seguridad en Crespo. Aunque aclaró que no considera graves los problemas de seguridad porque no hay delitos graves, pero “tenemos nuestros problemas y hay que tratar de solucionarlos”. Sobre la Guardia Urbana, creada en la actual gestión municipal, Kaehler planteó un estudio para saber “cuán efectiva es y en qué horarios es efectiva”.

Gestión de Schneider

Reacio a hacer críticas directas a la actual gestión, Kaehler subrayó que sus opiniones “no se entiendan como una crítica, pero nosotros observamos que debemos hacer, según nuestro criterio, de acuerdo a las necesidades existentes. No me gusta criticar porque creo que hay que obrar en la positiva, actuar y resolver; prefiero ver qué hace falta, preguntar qué necesita el vecino, qué necesita para que se pueda desarrollar económicamente, si tiene algún hijo que necesita capacitarse para que tenga una salida laboral posible y rápida. Es la idea de hacer buena política, que es nuestra intención”.

Durante la entrevista fue explicando cómo se diferenciaría de la actual gestión del intendente Darío Schneider. En particular subrayó: “Lo que yo haría es muy diferente a lo que se está haciendo ahora. Creo que necesitamos una gestión provincial intensa, conseguir planes de vivienda para la gente, conseguir programas del Ministerio de Desarrollo Social, resolver en Salud Pública. Son cuestiones en las que debemos ocuparnos, gestionar y tratar que Crespo tenga acceso a la mayor cantidad de beneficios para su gente”.

Durante la charla, Kaehler dijo: “El municipio debe hacer las cosas en todo horario y en todos los lugares, no sólo donde se ven”. Se refirió a trabajos en los barrios como iluminación, señalización vial, bacheos, además de la zona céntrica.

Por otro lado, dijo que “las cosas que se hacen bien hay que continuarlas, no porque cambie el color político de un gobierno, hay que dejar de hacerlas”.

Destacó que la “situación económica nacional es muy adversa y la economía no permite que las empresas puedan evolucionar, crecer y tomar gente; es la realidad nacional que Dios quiera, cambie”.

Quién es Cristian Rolando Kaehler tiene 49 años. Es cotitular de la empresa Interlatina, de servicios de internet, formada en 2004. Aclaró durante la entrevista que “el desarrollo económico de mi empresa me ha permitido hacer lo que me interesa, la política”. Hizo estudios no finalizados de ingeniería en redes y analista de sistemas. Esos estudios le permitieron desarrollar su actividad privada. Es hijo del fallecido ex intendente Rolando Kaehler. Está casado con Silvana Coronel hace 25 años, tiene cuatro hijas mujeres y un nieto.