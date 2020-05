Seguí- El profesor seguiense de matemática y taller que se desempeña en la Escuela N° 139 de Producción Agro Industrial de Viale, Gustavo Uhrich, días pasados participó y mostró en la TV Pública el trabajo “Juguete Mecánico” realizado por alumnos de primer año.

Fue durante la segunda emisión del ciclo para toda la familia: un taller televisado de educación técnico-profesional con la conducción de Carla Conte, Diego Golombek y Pablo Fábregas, en el canal oficial, donde el profesor Gustavo Uhrich presentó el “Juguete Mecánico” realizado por alumnos y alumnas de primer año con elementos que se encuentran en casa.

Gustavo Uhrich, comentó que “La participación fue porque el programa que comenzó hace aproximadamente dos semana tiene la idea justamente de promover todo lo que es la ciencia, tecnología y todo lo que son los oficios, que es lo que prácticamente se hace en las escuelas técnicas y más que nada en las asignaturas prácticas de taller, por eso me pareció importante compartir un video de un trabajito que estaban haciendo los chicos en sus casas, un juguete que justamente reúne esas condiciones, son cuestiones que los chicos tiene que resolver algunos problemas para aplicar la tecnología a un juguete que tiene un movimiento, entonces les pareció más que interesante e importante difundirlo por todo el país y se pusieron en contacto conmigo para mostrarlo”.

“La verdad que fue una experiencia única, al principio cuando me llamaron de la producción de la TV Pública lo primero que pensé fue de no salir porque era mucha la presión de salir en un medio nacional que lo ve todo el país, después me dieron la tranquilad los de producción que era algo bastante sencillo, que iba a ser una charla con los conductores y la idea era mostrar lo que se había hecho, mostrar el trabajo de los chicos por la televisión”.

“Mi intención era mostrar el trabajo de los chicos, que se vea que lo que ellos hacen es importante desde sus casas, que por más que la escuela este cerrada estas cosas se siguen haciendo y aprendiendo. También hay que valorar la ayuda de las familias, de los padres que en este momento es esencial que se vea que la educación es una construcción colectiva entre todos, docentes alumnos y padres”.