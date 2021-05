Mayor credibilidad y la posibilidad de desconectarse: Las razones por las que la Generación Z prefieren lo impreso

La Generación Z –aquella nacida entre 1995 y 2000– pasa más tiempo leyendo materiales impresos que sus predecesores. Es la afirmación que realiza la columnista Chaymae Samir en este artículo publicado por la agencia de noticias Reuters, y que la Revista Impresiones reseña para hacer un repaso sobre esta generación y su actitud hacia la imprenta.

A estas alturas, la Generación Z no necesita presentación. Crecieron con las redes sociales y la tecnología y nunca han conocido el mundo sin ellas. También se convirtieron en la generación más grande de consumidores del 2020 y parecen inmunes a cualquier intento de publicidad hacia ellos. Entonces, ¿cómo se traduce eso en el mundo editorial?

Si bien vivimos en un mundo donde lo digital tiene prioridad, todavía existe una fuerte sensación de que la impresión es valiosa, especialmente para la Generación Z. Los últimos años se han creado nuevos títulos producidos con muy poco dinero por editores jóvenes, que parecen encender la pasión por la impresión en sus audiencias. Las marcas de consumo también están prestando atención y compitiendo para aprovechar las oportunidades de marketing asociadas con la tinta.

La credibilidad está asociada con la impresión

”La buena noticia para las revistas impresas es que su credibilidad tiene un efecto de halo en los sitios web de las revistas, lo que les da una ventaja competitiva sobre sus competidores exclusivamente digitales. La gente puede estar comprando menos revistas, pero aún las asocia con calidad y confiabilidad», señala el blog Dead Tree Edition.

En un mundo en el que casi cualquier persona puede ser un “editor” y publicar noticias falsas, el público comienza a cuestionar la validez de sus fuentes y la Generación Z parece confiar en las publicaciones impresas sobre otros medios para brindar información creíble. Eso es lo que MNI Targeted Media Inc. descubrió cuando encargó un estudio para conocer mejor a esta generación, encuestando a estudiantes de las principales universidades sobre su consumo de medios. Alrededor del 83% recurre a los periódicos en busca de información y contenido confiables y el 34% recurre a las revistas.

Los consumidores jóvenes son muy conscientes de que la publicación de revistas no sigue las mismas reglas que las redes sociales y los blogs, donde la velocidad triunfa sobre la verificación de datos, la edición y el refinamiento. Procesos que son necesarios antes de imprimir algo.

La búsqueda por la desconexión

Debido a que la Generación Z creció con la tecnología, parece que valoran los medios impresos como una forma de desconectarse del ruido digital con el que viven. De hecho, y según el estudio de MNI, el 61% de la Generación Z cree que sus compañeros se beneficiarían de desconectarse más.

“El espacio digital es un paisaje agitado, ruidoso y desordenado con bloggers, influencers, periodistas, editores, escritores, especialistas en marketing, todos gritando al vacío, sus voces emergen, o no, según el SEO o los algoritmos”. Por el contrario, agrega, “la intimidad no tiene rival” cuando los lectores sostienen la letra impresa en sus manos, se crea “una conexión visceral y poderosa”. “En este mundo cada vez más digitalizado, no se puede subestimar la cantidad de personas que solo quieren sentir algo real”, opina Terri White, editora en jefe de la revista cinematográfica Empire de Bauer Media Group.

De acuerdo al artículo, todo esto fortalece la posición de lo impreso, especialmente para avisadores que buscan llegar a la generación más joven en busca de su atención e interés.

