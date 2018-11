Con una convocatoria histórica, Argentina Game Show Coca-Cola For Me 2018 cerró su cuarta edición con tres días a puro gaming y con más de 30.000 personas que desde el viernes 26 hasta el domingo 28 se acercaron al Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires para vivir el festival anual de los videojuegos más importante del país, que de a poco va convirtiéndose en una clásico.

Nazareno Casero condujo el evento por cuarto año consecutivo en el escenario Coca-Cola For Me, en momentos especiales como fueron las finales de la Just Dance World Cup.

Los ganadores de los distintos campeonatos disputados fueron:

​La Liga Pro Counter Strike Global Offenssive – Furious Gaming

Fortnite – Malvinas Gaming

Rainbow Six Siege – Nocturnus Gaming

League of Legends – Undead Gaming

Overwatch – Isurus Gaming

Call of Duty – Furious Gaming

Injustice 2 – BMDanteA7X

Player Unknown Battlegrounds – Malvinas Gaming

HearthStone Eternal League – Joaquin

Just Dance World Cup – Camila Blas ​

Soulcalibur VI – Rodrigo “Sheifa” Pedranti

Como en otras ediciones, contó con invitados internacionales

Este año hubo invitados internacionales de mucho peso dentro del mundo de los videojuegos, como la auténtica Anjali Bhimani, la voz de Symmetra en el popular juego Overwatch, y una leyenda de la industria: Troy Baker, reconocido por ponerle su voz a personajes como Joel de The Last of Us, personajes del Shadow of War, Final Fantasy XIII, Batman Arkham City, y muchos más. Además, quienes asistieron el sábado, hacia el final de la jornada pudieron disfrutar de un show en el que Troy mostró su faceta musical con su último disco ‘Moving Around Bias’ de ‘Window to the Abbey’ en el escenario Coca-Cola For Me.

Una gran adhesión al evento fue la presencia, por primera vez, de Nintendo. La compañía nippona colocó un stand donde todos pudieron probar sus más recientes títulos en la consola que revolucionó al mundo gaming: la Nintendo Switch. Juegos que no han salido al mercado ni estuvieron disponibles en eventos más que E3 o Tokyo Game Show, como Super Smash Bros Ultimate y Pokémon Let’s Go Pikachu / Eeve, formaron parte de ésta increíble edición de #ArGameShowForMe. Además, todos pudieron hacer fila para sacarse fotos con Mario, ícono de la marca.

Competencias de Esports

Los Esports también fueron protagonistas:RainbowSixSiege, Overwatch, Counter Strike: Global Offensive, FIFA 19, Just Dance 2019, Hearthstone, Soulcalibur VI, Injustice 2, Call of Duty: Black Ops 4 y League of Legends serán solo algunos de los juegos que tuvieron su competencia en el evento con premios significativos para los campeones dentro de la escena nacional.

Coca-Cola armó una súper Arena Coca-Cola EA SPORTS FIFA 19

FIFA 19 es el último lanzamiento de EA Sports, y se pudo jugar un 11 vs 11 así como también disfrutar de los partidos desde la tribuna. Como si estuvieran en la cancha, listos para alentar al equipo favorito, con una arena preparada en la que pudieron sumergirse en la experiencia de forma completa. A través de la APP, pudieron jugar en la cancha reservando un turno. Todos pudieron disfrutar de su momento FIFA 19.

Actividades que hubo durante los tres días de #ArGameShowForMe

FORTNITE

El Battle Royale más popular del momento estuvo en la Arena GeForce, donde los asistentes del evento jugaron partidas privadas épicas y disfrutaron de un gran enfrentamiento masivo en vivo, desde una PC o PlayStation 4. Este año hubo 100 estaciones en un mismo lugar: 80 computadoras y 20 PlayStation 4, lo que convirtió a esta Arena en una experiencia inolvidable. El equipo ganador del Torneo Fortnite fue Malvinas Gaming.

Fortnite Dance Challenge

Presentado por Coscu, con la CoscuArmy y OllieGamerz como jurados de lujo, se hizo un torneo de baile imitando a los del juego en el escenario principal durante las dos primeras jornadas de #ArGameShowForMe

BA SIM RACERS Championship Tour

Como novedad en #ArGameShowForMe, y por primera vez en el país, se realizó un evento de Egaming, completamente basado en autos, que tuvo como premio un contrato de trabajo de piloto virtual y la posibilidad de participar en diferentes carreras de la plataforma IRACING en un equipo oficial. Además, hubo dos autos de exhibición del SuperTC2000, y la presencia de pilotos profesionales durante los tres días.

Desfile StarWars – Legión 501 Garrison

Como ya es un clásico, el universo de Star Wars estuvo presente durante las jornadas de esta mega muestra de la industria con la presencia de la 501st Legion Garrison Argentina, con los característicos personajes de la saga, y la jornada la cerró con un increíble desfile en el escenario principal.

#Potenciate

El programa lanzó nuevamente la iniciativa de que muchos jóvenes cumplan el sueño de desarrollar, producir, testear y lanzar su propio videojuego al mercado. Los 15 proyectos que se destacaron por su innovación, jugabilidad y escalabilidad estuvieron en Argentina GameShow Coca-Cola For Me. Los premios fueron para el 1er Puesto $200.000 en capital semilla + Tutelado del Plan de Negocios; para el 2do Puesto $150.000 en capital semilla + Tutelado del Plan de Negocios; y para el 3er Puesto $100.000 en capital semilla + Tutelado del Plan de Negocios.

EMYTE presentó el concurso DJMIX 18

EMYTE realizó un gran concurso que definió a su ganador en Argentina Game Show Coca-Cola For Me. Quienes fueron parte de la experiencia enviaron su set de 20 minutos en video para participar.

Torneo Preguntados 2

Durante los 3 días de evento los asistentes participaron en equipos, en un desafío de trivia girando una ruleta gigante y contestando la mayor cantidad de preguntas correctas en el menor tiempo posible. Los ganadores diarios participaron de la Gran Final por premios exclusivos del juego en el escenario Coca-Cola For Me en el último día del evento.

Concursos de Cosplay

El cosplay tuvo su lugar especial con tres competencias de alto nivel: Leyendas del Cosplay, con cosplays exclusivamente de League of Legends, parte del circuito de Riot, el Concurso general de cosplay, presentado por Argentina Comic-Con, con el diferencial este año que sólo se admitieron trajes de videojuegos y también hubo un concurso exclusivo de Blizzard.

Competencias

Copa Overwatch

Dos equipos fueron parte de la Gran Final, por un prize pool de $ 50.000 ARS que lo ganó Isurus Gaming.

La Liga Pro de Counter-Strike: Global Offensive

Con el apoyo de GX Gaming, cuatro equipos se enfrentaron en el marco de Argentina Game Show Coca-Cola For Me por un Prize Pool de $150.000 ARS que se lo llevó Furious Gaming.

Just Dance® World Cup

Ubisoft invitó este año a todos los bailarines argentinos a participar para tener la oportunidad de llegar a la Gran Final Sudamericana de la Just Dance® World Cup, cuyo ganador irá a competir a Brasil durante el primer trimestre de 2019, y representar a Sudamérica con todos los gastos pagos. Quien obtuvo ese premio fue Camila Blas por su gran desempeño en el escenario Coca-Cola For Me, habiendo competido con Just Dancers de la región.

League of Legends

La competencia de League of Legends en Argentina Game Show Coca-Cola For Me participó en 2018 con el apoyo de Riot Games y la presencia de algunos de los jugadores más reconocidos del ambiente, y entregó un Prize Pool de $ 50.000 ARS.

Copa Rainbow Six Siege

NocturnusGaming y SavageEsports se disputaron en la Gran Final de la copa por un Prize Pool de $50.000 ARS.

Hearthstone – Eternal League

Sólo 64 jugadores clasificaron al torneo presencial. Se realizó en la increíble Arena GeForce y lucharon por un Prize Pool de $16.000 que se lo llevó Joaquín.

Liga IESA Pro Clubs FIFA 19

La modalidad del torneo constó de una clasificación que se realizó a lo largo del mes de octubre. Clasificaron 4 equipos finalistas, junto a otros equipos invitados nacionales e internacionales, y de allí se dio a lugar a los 4 finalistas para el torneo de 11 vs 11 que se hizo en la Arena Coca-Cola EA SPORTS FIFA 19 los días 26, 27 y 28 de octubre en el marco del evento.

Copa TyC Sports IVECO de EA Sports FIFA 19

Los equipos que jugaron forman parte de la FUT Champions League, y la modalidad fue de forma eliminatoria en un Best of 2 sin diferencia de gol, por un Prize Pool de $75.000 ARS.

Desafío OMEN by HP de Soulcalibur VI

Las competencia de Soulcalibur VI con Omenby HP en Argentina Game Show Coca-Cola For Me tuvo como premio de la competencia una notebook Omen by HP para poder seguir viviendo la potencia de los videojuegos en el mundo OMEN. El ganador fue Rodrigo “Sheifa” Pedranti.

INJUSTICE 2

En el stand de PlayStation by Compumundo de la mano de Temporada de Juegos en los torneos de INJUSTICE 2, de Warner BrosGames, los asistentes a la expo pudieron participar por una consola Playstation 4 de premio. Los ganador fue BMDanteA7X.

Call of Duty: Black Ops 4

Temporada de Juegos realizó una competencia de Call of Duty: Black Ops 4 en Argentina. El equipo ganador Furious Gaming, que se llevó 5 auriculares Astro para poder seguir el camino de la competencia a otro nivel.

Invitados

Anjali Bhimani

La voz de Symmetra en Overwatch estuvo por primera vez en el país, exclusivamente para Argentina Game Show Coca-Cola For Me 2018. Tuvo dos paneles especiales en el escenario Coca-Cola For Me y ofreció un Meet & Greet con sus seguidores.

Anjali es una actriz y cantante Indio-Americana cuya carrera de décadas la ha llevado desde Broadway hasta la televisión, ópera y a los videojuegos. En el mundo del gaming, también prestó su voz para dar vida a Nisha, la asaltante sedienta de sangre en Fallout 4: Nuka World y también a la testaruda sniper Stingray, en el RPG live-action post-apocalíptico de Geek and Sundry, We’re Alive: Frontier, prontamente a presentar su Temporada 2 en Project Alpha.

Troy Baker

Se trata de uno de los actores de voz más reconocidos en el mundo, la cara detrás de los personajes más icónicos del gaming y el universo geek, entre su increíble portafolio personificó a Joel, protagonista de The Last Of Us (habiendo incluso hecho su motion capture), personajes como Booker DeWitt en BioShock: Infinite, The Jokeren Batman: Arkham Origins, Snow Villiers en la saga Final Fantasy XIII, el fóbico al compromiso Vincent en Catherine, Samuel Drake en la legendaria saga Uncharted, el hijo de Wesker, Jake Muller, en ResidentEvil 6, así como también le prestará su voz a un personaje no confirmado en el próximo título de Kojima Productions: Death Stranding. Otros trabajos incluyen el doblaje en inglés de shows de anime japoneses, incluyendo Basilisk, Trinity Blood, Full Metal Alchemist, OnePiece, Bleach y Naruto: Shippuden.

Estuvo en el escenario Coca-Cola For Me dando un panel exclusivo donde los asistentes les preguntaron las curiosidades de sus personajes e incluso el sábado brindó un show más que atractivo con su guitarra y una dulce voz que lo caracteriza.

Pablo Toscano

El renombrado director técnico de animación de Assassin’s Creed ®Odyssey estuvo en el festival para compartir detalles acerca del más reciente título de la saga.

Toscano dio una charla sobre Assassin’s Creed® Odyssey en el escenario Coca-Cola For Me, y además charló con los fans y visitantes a la expo en el stand interactivo del juego.

Toscano inició su trayectoria en nuestro país cuando se desempeñó dentro del departamento 3D en la empresa Sitio.com. Durante el 2003, y ya establecido en Canadá, se encargó del área 3D, en la por entonces, recién creada compañía Frima Studio. En 2005, Pablo aprovechó la apertura de Ubisoft Quebec y se unió a la compañía como jefe del equipo de animación. En 2008 Pablo fue ascendido a Director Técnico de Animación, el cargo en el que se desempeña actualmente. Desde esa posición ha producido y participado en la versión para Nintendo Wii de Prince of Persia Forgotten Sands, así como en la franquicia de Assassin’s Creed® con su colaboración en títulos como: Assassin’s Creed® 3, Assassin’s Creed® Brotherhood, Assassin’s Creed® Black Flag, Assassin’s Creed® Syndicate y ahora en el esperado Assassin’s Creed® Odyssey.

OllieGamerZ

OllieGamer, o simplemente “Ollie”, es un youtuber español residente de Murcia. Con 22 años y 850.00 suscriptores en su canal de YouTube, ¡es jugador pro de Fortnite dentro del equipo TeamDragons!, y estuvo los tres días en los que muchos pudieron disfrutar de una partida con él.

La Coscu Army

La fuerte comunidad de gamers de Latinoamérica fundada por Martín “Coscu” PerezDisalvo, realizó varias actividades pensadas para compartir con sus fans durante el fin de semana del 26, 27 y 28 de octubre. Belén, Frankkaster, ZZK y Coscu compartieron un fin de semana inolvidable.

Pasearon, saludaron y se divirtieron los con asistentes de Argentina Game Show Coca-Cola For Me.

Participaron de momentos épicos jugando partidas de FORTNITE en la Arena GeForce, siendo una experiencia única, ya que por primera vez en toda América hubo un servidor privado para que disfruten partidas invaluables junto a la Coscu Army y todos los asistentes. También fueron jurado junto a OllieGamerz de un espectacular concurso de baile: Fortnite Dance Challenge.

Máximo Cavazzani, creador de Preguntados

El creador de Preguntados y CEO de Etermax estuvo en un panel especial y presentó el nuevo título del juego: Preguntados 2.

Orquesta Corear

Por segundo año consecutivo en el escenario Coca-Cola For Me, se pudieron disfrutar las melodías de los videojuegos favoritos de la mano de la Orquesta Corear, sólo en Argentina Game Show Coca-Cola For Me.

Esta edición contó los siguientes juegos para jugar:

FIFA 19

Super Smash Bros Ultimate

Pokémon Let’s Go: Pikachu

Pokémon Let’s Go: Eevee

The Legend of Zelda

Rainbow Six: Siege

Fortnite

Preguntados

Hitman 2

Injustice 2

Call of Duty Black Ops 4

Just Dance 2019

Assassins Creed Odyssey

Soulcalibur VI

Asphalt Legends

Marvel’s Spider-Man

Forza Horizon 4

Shadow of theTombRaider

Player Unknown’sBattlegrounds

Heartstone

Counter Strike: Global Offensive

League of Legends

Overwatch

¡Y muchos más!

Acerca de Argentina Game Show Coca-Cola For Me

Argentina Game Show es el festival de videojuegos, tecnología y entretenimiento más importante de la Argentina. En el año 2015 realizó su primera edición y desde entonces el evento ha continuado y crecido rotundamente en la industria gamer y de tecnología.

En el 2017 Argentina Game Show Coca-Cola For Me fue declarado evento de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación.