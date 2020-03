1- “La saga de los confines” de Liliana Bodoc. Quizás el punto más alto de la literatura juvenil argentina, los tres libros de la saga de Liliana Bodoc merece estar en cualquier tipo de lista: juvenil, adultos, fantástico. Un clásico contemporáneo.

2- “Los vecinos mueren en las novelas” de Sergio Aguirre. Las novelas de Sergio Aguirre son como pequeños ovnis que dan vuelta todos los preconceptos sobre la literatura juvenil. Novelas sin jóvenes protagonistas, finales con varios sentidos y un pulso narrativo que hace imposible dejarlas.

3- “Ella cantaba (en tono menor)” de Antonio Santa Ana. “Ojos de perro siberiano” alcanzó el millón de ejemplares en todo el mundo y este año acaba de publicarse su segunda parte, “Bajo el cielo del sur”. Para esta lista, me quedo con una novela del mismo autor, mucho menos conocida. La historia de cómo un chico escribe una canción.

4- “El mar y la serpiente” de Paula Bombara. Por culpa de la cuarentena, este 24 de marzo muchos no pudimos ir a la plaza. No importa, siempre tendremos esta novela indispensable de Paula Bombara. Si no la leíste, este es el momento. Otro clásico contemporáneo.

5- “Zoom” de Andrea Ferrari. Estructuras perfectas, realismo sin golpes bajos, buen gusto en cada oración: placeres lectores que nos da Andrea Ferrari en todas sus novelas. “Zoom” es una joyita construida con recursos del cine.

6- “El inventor de juegos” de Pablo de Santis. Uno de los pioneros del género en Argentina, un autor personal, de esos que se reconocen desde la primera página. De Santis es un mundo en sí mismo y “El inventor de juegos” es la novela perfecta para acercarse a su obra juvenil.

7- “Los dedos de Walt Disney” de Juan Sasturain. Humor y aventuras, para el disfrute de cualquier lector, más allá de la edad. Mi preferida de Juan Sasturain, incluso por encima de su obra para adultos.

8- “El hombre de los pies-murciélago” de Sandra Siemens. Realismo duro, sin concesiones y evitando siempre los lugares comunes. Hay millones de historias sobre la violencia y el acoso entre adolescentes. Para mí, esta es la mejor.

9- “Stefano” de María Teresa Andruetto. El libro para empezar a leer a nuestra premio Andersen (el Nobel de la literatura infantil y juvenil). Una novela dedicada a su padre, que reconstruye la historia de la inmigración desde Italia a la Argentina. Una novela compleja, que busca un lector entrenado o mejor aún, lo crea.

10- “El que no salta es un holandés” de Mario Mendez. La más reciente en publicarse de esta lista. Con el mundial del 78 de fondo, Mario Mendez logra crear una novela tierna, que engancha desde la primera página y esta llena de hermosos detalles.

¿Quién elige?

Martín Blasco estudió Dirección de cine en el centro de estudios Cievyc. Como guionista trabajó durante el 2015 en la adaptación a la televisión del clásico de Roberto Arlt Los siete locos, en un equipo de guionistas dirigido por Ricardo Piglia. En la línea recta, su primera novela juvenil, fue seleccionada para integrar la lista The White Ravens 2007 y fue publicada en Alemania por la editorial Carlsen. En 2012 publicó la obra de teatro, La leyenda del Calamar gigante elegida “Destacado Alija” en la categoría teatro.

Su novela Los Extrañamientos es nuevamente seleccionada para integrar The White Ravens 2012 y también obtiene la distinción “Medalla Colibrí 2015” al publicarse en Chile. En 2015 publicó la novela de suspenso La oscuridad de los colores, que con gran éxito de ventas, ha sido elegida además mejor novela editada en 2015 por la Cámara Argentina de publicaciones y ha recibido el premio francés Prix Farniente 2019.