Victoria.- El martes 15 de junio se cumplieron tres meses del asesinato de Noelia Soledad Almada. Por el hecho se encuentra imputado Claudio Andrés Paeras. La carátula de la causa es “Homicidio calificado por el vínculo y por femicidio”, delito que tiene una sola escala penal que es, en caso de encontrarse culpable al imputado, prisión perpetua.

El fiscal que lleva adelante el caso es Eduardo Guaita, quien explicó a nuestro medio que, hace poco, Paeras cambió de abogado defensor; antes tenía un defensor oficial y ahora uno particular.

Asimismo, esta semana, en diálogo con Paralelo 32, Guaita dijo que el imputado le pidió ampliar la declaración (antes se había negado a declarar). “Tengo la obligación de tomarle una declaración como imputado si quiere declarar, antes de mandar la causa a juicio. Esto es porque él puede ofrecer alguna prueba, alguna defensa, y también tengo la obligación, en caso de que sea necesario, de tomarle declaración a algún testigo que él pueda llegar a ofrecer. Por lo tanto, calculo que, en condiciones de irse a juicio, probablemente demore entre 30 y 45 días más a partir de esta situación”, explicó el fiscal.

“En lo que respecta a la investigación mía, la causa ya está prácticamente terminada. Ahora se dio esta situación nueva y vamos a tener que ir por eso”, añadió. Además, Guaita aclaró que se va a mantener a Paeras en prisión preventiva hasta el momento del juicio.

“La causa está prácticamente en su última etapa de la investigación penal preparatoria”, remarcó Guaita. En este sentido, cabe mencionar que el proceso está dividido en dos etapas: la investigación penal preparatoria y el juicio (en este caso oral ante jurado público).

Área de la Mujer

En este marco, la responsable del Área de la Mujer, Marina Di Orio, dijo: “Siento un gran dolor. Quiero escuchar qué es lo que determina la Justicia, aunque eso no va a alcanzar tampoco. Estoy en comunicación casi continua con un familiar de Noelia, generando un préstamo a nivel nacional para realizarle la tumba a Noelia, que todavía no la tiene, y me doy cuenta de que nada alcanza para calmar el dolor”.

Amplió luego que “nada alcanza para calmar el dolor porque es una situación que puede volver a repetirse en Victoria. Hay muchas situaciones al borde de que haya otro femicidio. También, hay mujeres que están al borde de responder con la misma violencia”.

“Es impresionante la violencia en Victoria. La única manera de tener éxito en cualquier problemática es cuando las políticas de Estado se reflejan en la realidad de la vida cotidiana de la gente, si no, no sirven”, dijo la funcionaria.

“Se necesita que todos los organismos involucrados trabajemos en red. Pero, ¿tenemos un sistema de salud donde una mujer pueda tener asistencia psicológica el tiempo que lo necesite? Es imposible”, enfatizó. Agregó luego: “Hay una fundación en Buenos Aires que trabaja con hombres violentos. Las estadísticas de esa fundación son: el 80 por ciento de hombres violentos se recupera, después de tres o cuatro años reciben el alta; el 20 por ciento es irrecuperable. Cuando yo hablo de machismo, hablo del machismo de hombres y mujeres”. Por último, concluyó: “Me hubiese gustado haberle podido ofrecer a Noelia Almada otra cosa y no una tumba”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...